Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỉ đồng/kỳ

Ngày 5-3, thừa lệnh Bộ Trưởng Bộ Tài chính, ông Phạm Văn Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính – đã ký thay Vụ trưởng văn bản gửi các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố khu vực phía nam về việc tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Từ ngày 1-4, vé số Long An và 20 đài của xổ số miền Nam được phép tăng hạn mức doanh số phát hành lên 160 tỉ đồng/kỳ mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Theo đó, Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/công ty/ngày mở thưởng như đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vào ngày 2-2. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4.

Bộ Tài chính yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tự điều chỉnh trong giới hạn mức trong giới hạn mức doanh số phát hành tối đa nêu trên để nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi thực hiện hạn mức doanh số phát hành mới, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh xổ số, quy chế hoạt động của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã được Bộ Tài chính phê duyệt; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Bộ Tài chính nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp cạnh tranh không đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 1-6-2025, hạn mức doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được tăng lên 140 tỉ đồng/kỳ, tức tăng thêm 1 triệu tờ vé số (mệnh giá 10.000 đồng/tờ) lên mức tối đa là 14 triệu tờ vé số/ngày mở thưởng.

Cuối tháng 2 vừa qua, tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 140 tổ chức ở TP Cần Thơ, ông Dương Minh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho biết doanh thu của 21 công ty xổ số kiến thiết trong khu vực đạt 155.557 tỉ đồng (hơn 6 tỉ USD), tăng 10,65% so với năm 2024 và đạt 103,49% kế hoạch năm 2025. Các công ty này có tỉ lệ tiêu thụ vé số bình quân là 98,7%, trong đó có 17 công ty đạt 100%.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM - Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng mỗi kỳ, từ 1-4.