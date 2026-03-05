Bị "đánh bật" bởi 45.000 chiếc VF 3, đối thủ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng âm thầm rút lui khỏi Việt Nam?

Theo cập nhật mới nhất từ website chính thức của Wuling Việt Nam, hiện không còn hiển thị mẫu xe điện Mini EV.

Trong danh mục sản phẩm, hãng chỉ còn duy nhất mẫu Wuling Bingo. Đáng chú ý, phía hãng và Công ty CP Ô tô TMT (TMT Motors) - đơn vị phân phối xe Wuling tại Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc dừng bán Mini EV.

Wuling Mini EV là sản phẩm của liên doanh giữa General Motors (GM của Mỹ) và SAIC - WULING, trong đó GM - Mỹ (giữ 44% cổ phần), SAIC Motor (giữ 50,1%) và Wuling Motors (giữ 5,9%).

Đây là sản phẩm của liên doanh SGMW, S viết tắt cho SAIC (Trung Quốc), GM viết tắt cho General Motors (Mỹ) và W viết tắt cho Wuling (Trung Quốc).

Wuling Mini EV cũng là mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp kể từ khi ra mắt 07/2020.

Đầu năm 2023, TMT Motors ký kết hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling để sản xuất, lắp ráp và phân phối các mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam. Sản phẩm chủ lực là Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe điện bán chạy tại Trung Quốc, được kỳ vọng trở thành lựa chọn thay thế xe máy trong đô thị.

Doanh nghiệp khi đó đầu tư nhà máy lắp ráp tại Hưng Yên và xây dựng mạng lưới phân phối cho dòng xe điện mini.



Ngay khi ra mắt, Mini EV gây chú ý nhờ mức giá khởi điểm khoảng 239–279 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường ô tô.

Song song với đó, TMT Motors còn hé lộ kế hoạch đưa về thêm nhiều mẫu xe điện siêu nhỏ khác của Wuling và Baojun, trong đó đáng chú ý là dòng xe hai chỗ dự kiến có giá chỉ khoảng 150 triệu đồng.

Được kỳ vọng bán chạy và cạnh tranh với các mẫu xe điện trên thị trường khi có giá thành khá rẻ, thế nhưng doanh số của TMT Motor lại không như kỳ vọng.

Năm 2023, công ty chỉ bán được vỏn vẹn 591 chiếc xe điện Wuling HongGuang MiniEV ra thị trường, bằng 11% so với kế hoạch doanh số 5.525 chiếc đặt ra trước đó. ﻿

Năm 2024, kết quả kinh doanh của công ty cũng không mấy khả quan khi lỗ đến 325 tỷ đồng. ﻿

Trước diễn biến này, TMT Motors bắt đầu điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào dòng xe điện mini hai cửa, doanh nghiệp mở rộng danh mục sang các mẫu xe điện cỡ lớn hơn như Wuling Bingo, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông với mức giá từ 350 triệu đồng trở lên.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng nhắc tới kế hoạch phát triển hạ tầng trạm sạc và tiếp tục nghiên cứu thêm các mẫu xe điện nhỏ để thăm dò nhu cầu thị trường.﻿

Theo kế hoạch, TMT Motors (nhà phân phối của Wuling Mini EV) sẽ phát triển 30.000 trạm sạc trên toàn quốc, nhưng sẽ hoàn thành dần trong giai đoạn 2025-2030. ﻿

VinFast VF 3.

Sự rút lui của Mini EV khiến phân khúc ô tô điện mini gần như trở thành sân chơi của VinFast VF 3 - mẫu xe đã được công ty của ông Phạm Nhật Vượng tiêu thụ 44.585 xe trong năm 2025, qua đó trở thành mẫu xe ô tô bán chạy nhất toàn thị trường.﻿