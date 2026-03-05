Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương ra văn bản hỏa tốc: Xung đột tại Trung Đông tác động đến hoạt động logistics, tiến độ giao thương quốc tế

05-03-2026 - 10:41 AM | Doanh nghiệp

Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu, ngày 3/3/2026, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 234/XNK-NH gửi các Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu về việc đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông.

Văn bản nêu rõ, xung đột tại Trung Đông đang khiến nhiều quốc gia đóng cửa không phận, một số hãng vận tải biển tạm dừng hoạt động hoặc buộc phải thay đổi tuyến vận chuyển. Những diễn biến này có thể tác động đến hoạt động logistics, chi phí vận chuyển cũng như tiến độ giao thương quốc tế.

Để chủ động ứng phó, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các hiệp hội phối hợp triển khai một số nội dung.

Cụ thể, các hiệp hội ngành hàng cần rà soát, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với tình hình xuất nhập khẩu của từng ngành; xác định những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, cũng như tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu thay thế khi cần thiết.

Thông tin từ các hiệp hội được đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trước ngày 6/3/2026 để cơ quan quản lý tổng hợp, kịp thời nghiên cứu và triển khai các phương án, giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vợ ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ trở thành Chủ tịch HĐQT hãng taxi Xanh SM

Vợ ông Phạm Nhật Vượng bất ngờ trở thành Chủ tịch HĐQT hãng taxi Xanh SM Nổi bật

THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" VinFast để chiếm 60% thị phần còn lại?

THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" VinFast để chiếm 60% thị phần còn lại? Nổi bật

Công ty khai thác gần 1 tấn vàng tại Việt Nam phải "bất lực" trong một việc

Công ty khai thác gần 1 tấn vàng tại Việt Nam phải "bất lực" trong một việc

10:36 , 05/03/2026
Viettel bắt tay hàng loạt Big Tech tại Barcelona

Viettel bắt tay hàng loạt Big Tech tại Barcelona

10:15 , 05/03/2026
Cổ đông ngoại chốt lệnh rút lui, chuẩn bị bán sạch 2,51% vốn còn lại tại Vinamilk

Cổ đông ngoại chốt lệnh rút lui, chuẩn bị bán sạch 2,51% vốn còn lại tại Vinamilk

10:13 , 05/03/2026
Kỳ lạ vườn cây "không có ngày nghỉ" ở TP HCM: Lão nông chỉ cần chạm màn hình mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm

Kỳ lạ vườn cây "không có ngày nghỉ" ở TP HCM: Lão nông chỉ cần chạm màn hình mang về doanh thu 2 tỷ đồng/năm

09:49 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên