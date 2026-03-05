Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công ty khai thác gần 1 tấn vàng tại Việt Nam phải "bất lực" trong một việc

05-03-2026 - 10:36 AM | Doanh nghiệp

Dù ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục gần 2.000 tỷ đồng nhờ khai thác xấp xỉ 1 tấn vàng, Tổng công ty Khoáng sản - TKV vừa không thể hoàn thành nội dung đã đăng ký

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 468/BC-VIMICO gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ghi nhận một kết quả bất ngờ trong hoạt động quản trị nguồn vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico - mã chứng khoán: KSV) .

﻿﻿ Theo đó, kết thúc thời gian thực hiện vào ngày 28/02/2026, doanh nghiệp này đã không mua lại được bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 50.000 đơn vị đã đăng ký mua lại từ người lao động .

Điều này đồng nghĩa với việc số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của "đại gia" ngành khoáng sản vẫn duy trì ở mức 0 dù mục tiêu đề ra là thu hồi các cổ phần ưu đãi nội bộ từ thời điểm cổ phần hóa .

Điểm nghẽn lớn nhất khiến giao dịch này hoàn toàn "trắng tay" xuất phát từ sự chênh lệch cực lớn giữa định giá của doanh nghiệp và thực tế thị trường. Cụ thể, mức giá giao dịch bình quân mà Vimico đưa ra chỉ là 10.500 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, tính đến phiên giao dịch gày 05/03/2026, thị giá cổ phiếu KSV trên sàn chứng khoán đang giao dịch quanh mức 179.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá chào mua chỉ tương đương khoảng 5,8% giá trị giao dịch thực tế trên sàn, không có bất kỳ cổ đông nào thực hiện chuyển quyền sở hữu qua VSDC, dẫn đến việc doanh nghiệp không thực hiện được kế hoạch thu hồi vốn như dự kiến.﻿

﻿Nghịch lý này diễn ra trong bối cảnh KSV vừa trải qua một năm tài chính rực rỡ nhất trong lịch sử với doanh thu thuần đạt 14.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xác lập kỷ lục mới ở mức 1.999 tỷ đồng, tăng trưởng 63,6% so với năm 2024.

Động lực chính đến từ năng lực sản xuất ấn tượng khi sản lượng khai thác vàng ước tính đạt 918 kg – xấp xỉ 1 tấn – và đồng tấm đạt 31.200 tấn. Giá vàng bán ra bình quân trong năm 2025 của doanh nghiệp đạt 2,55 tỷ đồng/kg, tăng mạnh gần 759 triệu đồng mỗi kg so với cùng kỳ, đã mang lại dòng tiền dồi dào và khoản tiền gửi ngân hàng lên tới gần 450 tỷ đồng tính đến cuối kỳ báo cáo.

Tuy nhiên, sự thịnh vượng về mặt tài chính lại không giúp KSV giải quyết được bài toán cấu trúc sở hữu đang ngày càng trở nên cô đặc. Hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn nắm giữ quyền chi phối tuyệt đối với tỷ lệ 98,06% vốn điều lệ, trong khi lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường cực thấp .

Đáng chú ý, trong năm 2025, các lãnh đạo chủ chốt bao gồm Tổng Giám đốc Trịnh Văn Tuệ cùng các Phó Tổng Giám đốc đã thực hiện bán hết số cổ phiếu cá nhân nắm giữ vì mục đích đầu tư, đưa tỷ lệ sở hữu của người nội bộ về mức 0%.

