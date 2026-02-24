Sau khi lãi kỷ lục 2.000 tỷ, Công ty 'đào' vàng số 1 Việt Nam chốt sự kiện quan trọng nhất năm

Theo Nghị quyết số 371/NQ-VIMICO, ngày 16/03/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để xác định quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vimico (KSV).

Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 22/04/2026 tại Hà Nội, tập trung vào việc tổng kết kết quả kinh doanh năm 2025 và thông qua các định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

Thông tin này được công bố giữa bối cảnh doanh nghiệp khai thác vàng số 1 Việt Nam vừa trải qua một năm bùng nổ về lợi nhuận nhờ hưởng lợi từ đà tăng giá kim loại quý trên thị trường thế giới.

Kết thúc năm 2025, Vimico đạt doanh thu thuần 14.400 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất xác lập kỷ lục mới ở mức 1.999 tỷ đồng, tăng trưởng 63,6% so với thực hiện của năm 2024. Kết quả rực rỡ này giúp lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của KSV đạt tới 10.115 đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc giá bán các kim loại màu neo ở mức cao, đặc biệt là giá vàng bán ra bình quân năm 2025 đạt trên 2,55 tỷ đồng/kg, tăng gần 759 triệu đồng mỗi kg so với cùng kỳ. Ngoài vàng, các mặt hàng chủ lực khác như đồng tấm, bạc và kẽm cũng đóng góp đáng kể vào biên lợi nhuận của tổng công ty.

Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận kỷ lục là bài toán nan giải về cơ cấu sở hữu khi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện nắm giữ tỷ lệ chi phối tuyệt đối lên tới 98,1% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ chỉ chiếm chưa đầy 2%, Vimico đang đối mặt với rủi ro phải hủy tư cách công ty đại chúng do không đáp ứng điều kiện tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư nhỏ nắm giữ theo quy định của Luật Chứng khoán. Doanh nghiệp hiện vẫn đang nỗ lực giải trình với cơ quan quản lý về tính đặc thù này nhằm duy trì vị thế niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên thị trường, sau khi ghi nhận nhịp tăng mạnh lên vùng đỉnh lịch sử 230.700 đồng vào cuối tháng 1/2026, thị giá KSV đã xuất hiện những nhịp điều chỉnh. Tính đến phiên giao dịch ngày 24/02/2026, giá cổ phiếu KSV đang giao dịch quanh mức 179 - 180.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 22,4% so với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm. Diễn biến này tạo nên một bức tranh đa diện cho doanh nghiệp khai thác kim loại quý hàng đầu cả nước ngay trước thềm đại hội cổ đông quan trọng nhất năm.