BSC chỉ tên các cổ phiếu phù hợp phong thuỷ cho người mệnh Hoả và Mộc
Diễn biến thanh khoản tập trung tại nhóm cổ phiếu năng lượng ngay phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ 2026 đang mở ra chiến lược phân bổ vốn dựa trên sự giao thoa ngũ hành cho nhà đầu tư mệnh Mộc và Hỏa.
Bản đồ nhiệt thị trường ghi nhận dòng tiền hướng trọng tâm vào nhóm ngành năng lượng với loạt mã vốn hóa lớn ghi nhận biên độ tăng kịch trần. Trên hệ thống giao dịch UPCoM, cổ phiếu OIL dẫn dắt với tỷ lệ tăng 10,19% lên mức 17.300 đồng/cổ phiếu.
Nhóm niêm yết trên HOSE và HNX cũng đồng loạt bứt tốc khi PVS tăng 7% lên mức 47.400 đồng, GAS tăng 6,99% đạt 108.700 đồng, BSR tăng 6,94% lên 26.200 đồng, PLX tăng 6,92% chốt tại 55.600 đồng và PVD tăng 6,88% đạt 36.500 đồng. Xu hướng tích cực tiếp tục lan tỏa sang các mã cùng ngành với PVT ghi nhận mức tăng 4,99% lên 21.050 đồng và NT2 tăng 1,1% đạt 27.550 đồng.
Khối lượng giao dịch hội tụ cục bộ tại các mã BSR và PVD cung cấp tín hiệu về sự quan tâm của dòng vốn vào phân khúc lọc hóa dầu và dịch vụ khoan.
Giải mã nghịch lý năng lượng Bính Ngọ
Sự dịch chuyển của dòng tiền có tính tương quan với cấu trúc ngũ hành của năm 2026. Theo báo cáo Feng Shui Index 2026 của CLSA, năm Bính Ngọ mang năng lượng Hỏa dồi dào khi cả Thiên can Bính và Địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa
Dưới lăng kính phong thủy tài chính, báo cáo Danh mục khuyến nghị đầu tư theo phong thủy ngũ hành năm 2026 của Chứng khoán BIDV (BSC) xếp loại nhóm cổ phiếu dầu khí và điện khí như PVS, PVD, POW, NT2 trực thuộc hành Hỏa
Chiến lược phòng thủ chủ động cho mệnh Hỏa
Đối mặt với thế kìm hãm từ nạp âm Thiên Hà Thủy, báo cáo của BSC khuyến nghị nhà đầu tư mệnh Hỏa trong năm nay nên đề cao tính an toàn
Song song đó, việc duy trì tỷ trọng tại các doanh nghiệp mang bản mệnh Hỏa như PVD hay POW vẫn khả thi. Quyết định này được củng cố dựa trên nền tảng cơ bản như nguồn việc ổn định đối với mảng dịch vụ khoan hoặc kỳ vọng nâng cao công suất khi dự án điện đi vào hoạt động
Cơ hội thuận dòng cho mệnh Mộc
Ngược lại, báo cáo của BSC nhận định người mệnh Mộc sẽ tiếp tục có một năm tương đối bình yên do nạp âm Thiên Hà Thủy khá ưu tiên cho bản mệnh này
Danh mục hành Mộc được BSC điểm tên bao gồm nhóm bán lẻ và xuất khẩu với MWG, FRT, MSN hay TNG
