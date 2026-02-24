BSC chỉ tên các cổ phiếu phù hợp phong thuỷ cho người mệnh Hoả và Mộc

Bản đồ nhiệt thị trường ghi nhận dòng tiền hướng trọng tâm vào nhóm ngành năng lượng với loạt mã vốn hóa lớn ghi nhận biên độ tăng kịch trần. Trên hệ thống giao dịch UPCoM, cổ phiếu OIL dẫn dắt với tỷ lệ tăng 10,19% lên mức 17.300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm niêm yết trên HOSE và HNX cũng đồng loạt bứt tốc khi PVS tăng 7% lên mức 47.400 đồng, GAS tăng 6,99% đạt 108.700 đồng, BSR tăng 6,94% lên 26.200 đồng, PLX tăng 6,92% chốt tại 55.600 đồng và PVD tăng 6,88% đạt 36.500 đồng. Xu hướng tích cực tiếp tục lan tỏa sang các mã cùng ngành với PVT ghi nhận mức tăng 4,99% lên 21.050 đồng và NT2 tăng 1,1% đạt 27.550 đồng.

Khối lượng giao dịch hội tụ cục bộ tại các mã BSR và PVD cung cấp tín hiệu về sự quan tâm của dòng vốn vào phân khúc lọc hóa dầu và dịch vụ khoan.

Giải mã nghịch lý năng lượng Bính Ngọ

Sự dịch chuyển của dòng tiền có tính tương quan với cấu trúc ngũ hành của năm 2026. Theo báo cáo Feng Shui Index 2026 của CLSA, năm Bính Ngọ mang năng lượng Hỏa dồi dào khi cả Thiên can Bính và Địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa . Tuy nhiên, xét theo nạp âm, năm 2026 lại là Thiên Hà Thủy, tức nước mưa . Sự đan xen giữa Thủy và Hỏa tạo ra một bối cảnh phân hóa phức tạp, đồng thời phản ánh tính chất vật lý của ngành dầu khí với sự kết hợp giữa dòng chảy chất lỏng và năng lượng đốt cháy.

Dưới lăng kính phong thủy tài chính, báo cáo Danh mục khuyến nghị đầu tư theo phong thủy ngũ hành năm 2026 của Chứng khoán BIDV (BSC) xếp loại nhóm cổ phiếu dầu khí và điện khí như PVS, PVD, POW, NT2 trực thuộc hành Hỏa . Báo cáo CLSA cũng đánh giá năng lượng Hỏa trong năm nay dù gặp Thủy nhưng vẫn duy trì được động lực nhờ yếu tố Mộc tiếp nhiên liệu.

Chiến lược phòng thủ chủ động cho mệnh Hỏa

Đối mặt với thế kìm hãm từ nạp âm Thiên Hà Thủy, báo cáo của BSC khuyến nghị nhà đầu tư mệnh Hỏa trong năm nay nên đề cao tính an toàn . Phương án được đưa ra là lựa chọn các cổ phiếu hành Mộc có yếu tố cơ bản vững vàng để tạo cầu nối tương sinh . Chiến lược này được cụ thể hóa bằng việc phân bổ vào cổ phiếu bán lẻ MWG, mã được BSC đánh giá mức độ phù hợp phong thủy 4 sao đối với người mệnh Hỏa .

Song song đó, việc duy trì tỷ trọng tại các doanh nghiệp mang bản mệnh Hỏa như PVD hay POW vẫn khả thi. Quyết định này được củng cố dựa trên nền tảng cơ bản như nguồn việc ổn định đối với mảng dịch vụ khoan hoặc kỳ vọng nâng cao công suất khi dự án điện đi vào hoạt động .

Cơ hội thuận dòng cho mệnh Mộc

Ngược lại, báo cáo của BSC nhận định người mệnh Mộc sẽ tiếp tục có một năm tương đối bình yên do nạp âm Thiên Hà Thủy khá ưu tiên cho bản mệnh này . Đồng quan điểm, tổ chức CLSA xếp loại triển vọng của các ngành nghề hành Mộc ở mức Rất tốt. Phương pháp giải ngân được khuyến nghị cho người mệnh Mộc là phân bổ tỷ trọng vào các doanh nghiệp cùng bản mệnh để cộng hưởng đà tăng trưởng.

Danh mục hành Mộc được BSC điểm tên bao gồm nhóm bán lẻ và xuất khẩu với MWG, FRT, MSN hay TNG . Tiềm năng của nhóm này được dẫn chứng bằng các số liệu thực tế như chuỗi Bách Hóa Xanh tăng độ phủ thêm 300 cửa hàng , lợi nhuận MSN dự phóng tăng 24% và lượng đơn hàng xuất khẩu dệt may được đảm bảo trong chu kỳ mới