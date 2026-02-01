Từng bên bờ vực thẳm, loạt ‘huyền thoại’ hàng Việt xe đạp Thống Nhất, Bông Bạch Tuyết, Thorakao đang hồi sinh ngoạn mục ra sao?

Từng là biểu tượng tiêu dùng của nhiều thế hệ người Việt, không ít thương hiệu nội địa đã có giai đoạn rơi vào thoái trào khi thị trường mở cửa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, sau những năm tháng chật vật, một số cái tên quen thuộc đang từng bước tái xuất, tìm lại chỗ đứng bằng chiến lược đổi mới và thích ứng linh hoạt.

Xe đạp Thống Nhất: Hồi sinh từ ký ức



Với nhiều gia đình Việt Nam thập niên 60–70, xe đạp Thống Nhất từng là tài sản giá trị, thậm chí là niềm tự hào. Tuy nhiên, khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm ngoại nhập mẫu mã đa dạng, giá cạnh tranh, thương hiệu này dần hụt hơi.

Bước ngoặt đến từ năm 2017 khi doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và tái cấu trúc hoạt động. Công ty đầu tư đổi mới thiết kế, cải tiến chất lượng, mở rộng phân khúc sản phẩm để phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh dần khởi sắc. Năm 2024, doanh thu đạt khoảng 183 tỷ đồng và doanh nghiệp duy trì lợi nhuận ổn định trong những năm gần đây.

Bông Bạch Tuyết: Tái cơ cấu để trở lại



Là thương hiệu bông y tế gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng, Bông Bạch Tuyết từng gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi hoạt động kinh doanh sa sút, cổ phiếu bị hủy niêm yết.



Sau khi có sự tham gia của nhóm cổ đông mới, công ty được bổ sung nguồn lực tài chính và tái định vị chiến lược. Doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm, chú trọng kênh bán hàng trực tuyến và thương mại điện tử, qua đó từng bước lấy lại thị phần.

Thorakao: Giữ thị trường ngách, đẩy mạnh online



Xuất hiện từ cuối những năm 1950, Thorakao là một trong những thương hiệu mỹ phẩm nội địa lâu đời. Trước làn sóng mỹ phẩm ngoại nhập, doanh nghiệp chọn hướng đi tập trung vào phân khúc bình dân, giữ lợi thế giá cả và nhóm khách hàng trung thành.

Song song với đó, Thorakao đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng trực tuyến nhằm tiếp cận thế hệ khách hàng mới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 tăng gấp đôi so với năm trước.

Những cái tên khác cũng chuyển mình

Không chỉ ba thương hiệu trên, nhiều doanh nghiệp lâu đời khác cũng đang tìm hướng thích nghi:



Rạng Đông: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực.



Nước mắm Liên Thành: Tập trung vào thị trường ngách với dòng nước mắm chay, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang thị trường Halal.



Diêm Thống Nhất: Chuyển dịch sang sản xuất bật lửa và bao bì carton nhằm đa dạng nguồn thu.



Miliket: Giữ thị phần tại phân khúc bình dân, đặc biệt là kênh quán ăn, quán nhậu.

Giữ thương hiệu không chỉ vì lợi nhuận



Điểm chung của các doanh nghiệp này là nỗ lực bảo tồn giá trị thương hiệu gắn với ký ức tiêu dùng nhiều thế hệ. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, hành trình trở lại không dễ dàng, nhưng với chiến lược phù hợp và khả năng thích ứng, những “biểu tượng một thời” đang chứng minh rằng thương hiệu Việt vẫn còn cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình.