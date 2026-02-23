Doanh nghiệp dệt may rộn ràng tái sản xuất sau Tết

Sáng nay (mùng 7 Tết), nhiều doanh nghiệp dệt may trên cả nước đã đồng loạt sản xuất trở lại, với không khí hối hả, tấp nập để kịp giao ngay các đơn hàng ngay sau Tết.

Đúng 8h sáng nay thì 99% công nhân của Tổng Công ty May 10 trên khắp cả nước đã quay trở lại nhà xưởng để bắt tay ngay vào làm các đơn hàng gấp giao sau Tết. Để có thể huy động được nhân công đầy đủ thì doanh nghiệp đã bố trí các chuyến xe đưa người lao động xa về ăn Tết và đón công nhân quay trở lại, cùng với đó là chế độ thưởng Tết đã tăng 2% so với năm ngoái.

Chị Vũ Thị Hằng Thu - Công nhân Tổng Công ty May 10 chia sẻ: "Tôi kỳ vọng thu nhập năm nay sẽ cao hơn khoảng 15% so với năm ngoái".

"Tôi sẽ trau dồi kỹ năng tay nghề để làm thêm được những kỹ thuật mới, để thực hiện mục tiêu lương thu nhập cao hơn", chị Trần Thị Thủy - Công nhân Tổng Công ty May 10 cho hay.

Từ ngày mùng 7 Tết, 95% người lao động của Công ty TNHH May mặc DONY (xã Vĩnh Lộc TP Hồ Chí Minh) cũng đã hối hả quay trở lại làm việc đúng lịch.

Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty TNHH May mặc DONY - cho biết, trước Tết, doanh nghiệp đã lên kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng chuyền may, từng mã hàng, nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cho các thị trường Mỹ và Trung Đông ngay khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Trong đó, ngay trong tuần đầu tiên, doanh nghiệp sẽ xuất sang thị trường Mỹ với sản lượng khoảng một container 20 feet. Còn có các đơn hàng từ những thị trường khác ở Trung Đông và nội địa.

Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện nay đã có 45% doanh nghiệp trên cả nước bắt tay sản xuất lại sau Tết. Mục tiêu của toàn ngành đặt ra cho xuất khẩu năm nay là 49 tỷ USD.