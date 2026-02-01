Tham vọng của Tỷ phú Trần Bá Dương: Khởi công 42 dự án BĐS, ngay tháng sau xây tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí sản xuất đầu máy, toa xe

Ngày 23/02/2026, Tập đoàn Trường Hải (THACO, mã: THA) công bố thông điệp của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương về định hướng và mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2027.



Ông Dương nhận định năm 2026 kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động do xung đột địa chính trị, song Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với THACO, đây là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2023–2027 theo chiến lược đa ngành, hướng đến mô hình tập đoàn công nghiệp thế hệ mới, tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa.

Mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2027 đạt khoảng 180.000 tỷ đồng, quy mô nhân sự hơn 100.000 người.

THACO AGRI



Đến cuối 2025, THACO AGRI đã hình thành 4 khu liên hợp nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai với mô hình trồng cây ăn trái nhiệt đới và chăn nuôi bò theo chuỗi khép kín.



Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 10.700 ha chuối (tổng diện tích 15.800 ha), 8.200 ha cây ăn trái khác; tổng đàn bò hơn 200.000 con. Sản lượng chuối xuất khẩu ước trên 400.000 tấn, cùng 20.000 con bò thịt. Doanh thu dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng, đầu tư 10.000 tỷ đồng, nhân sự 51.000 người. Mục tiêu doanh thu 2027 đạt 40.000 tỷ đồng.



Đại Quang Minh



Ở mảng bất động sản – xây dựng, Đại Quang Minh dự kiến khởi công 42 dự án, hoàn thành 12 dự án trong năm 2026. Trọng tâm gồm các tuyến metro Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Long Thành; dự án BOT cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; các hạng mục tại Khu đô thị Sala và loạt khu công nghiệp tại Chu Lai – Đà Nẵng, TP.HCM.



Doanh thu mục tiêu 2026 đạt 12.000 tỷ đồng, giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, hướng tới doanh thu 37.000 tỷ đồng năm 2027.



THACO INDUSTRIES: Đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt



Tại Chu Lai và TP.HCM, THACO INDUSTRIES tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, cơ khí đa dụng và đề án trung tâm công nghiệp nặng. Từ tháng 3/2026, doanh nghiệp triển khai tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng 320 ha, sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị thi công hạ tầng, cấu kiện bê tông công nghệ cao và thiết bị tự động hóa.



Năm 2026, doanh thu ước 15.800 tỷ đồng (xuất khẩu hơn 200 triệu USD), nhân sự 10.000 người; mục tiêu 2027 đạt 26.000 tỷ đồng.



THACO AUTO: Doanh số hơn 96.600 xe



THACO AUTO dự kiến giới thiệu minibus thương hiệu THACO từ tháng 6/2026 và xe du lịch thương hiệu riêng năm 2027. Năm 2026, doanh số ước trên 96.600 xe, doanh thu 65.500 tỷ đồng, xuất khẩu hơn 30,5 triệu USD; mục tiêu 2027 đạt 72.000 tỷ đồng.



THISO và THILOGI: Mở rộng thương mại và logistics



THISO tiếp tục phát triển mô hình trung tâm thương mại tích hợp, đưa vào vận hành Thiso Tây Hồ Tây (Hà Nội) và triển khai thêm nhiều dự án mới. Từ 2026, THISO làm đại lý phân phối bất động sản cho Đại Quang Minh tại Sala. Doanh thu 2026 dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng, mục tiêu 2027 đạt 10.000 tỷ đồng.



Trong khi đó, THILOGI đầu tư 640 đầu kéo, 3.000 container lạnh và 2 tàu container 1.900 TEU. Doanh thu hợp nhất 2026 ước 6.000 tỷ đồng, mục tiêu 2027 trên 10.000 tỷ đồng.

THACO Chu Lai: Giải ngân 5.450 tỷ đồng



Tại khu vực Chu Lai (TP. Đà Nẵng), THACO triển khai loạt dự án khu công nghiệp, nông nghiệp dược liệu, luồng Cửa Lở 5 vạn tấn, khu đô thị và tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An. Tổng vốn giải ngân năm 2026 khoảng 5.450 tỷ đồng, tuyển thêm 1.300 lao động, nâng tổng nhân sự lên 16.500 người.



Dự kiến năm 2026, THACO nộp ngân sách 27.304 tỷ đồng, tăng 29% so với 2025; trong đó đóng góp tại TP. Đà Nẵng 21.043 tỷ đồng, còn lại tại TP.HCM và các địa phương khác 6.261 tỷ đồng.