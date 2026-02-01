Cụ ông U80 quê Hà Tĩnh: 76 tuổi vẫn làm Chủ tịch 'cầm trịch' dự án trường đua ngựa 1.550 tỷ đồng

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đua ngựa Thiên Mã – Madagui. Ảnh: báo Lào Cai

Tổ hợp Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui đặt tại huyện Đạ Huoai là dự án chăn nuôi kết hợp thể thao giải trí có quy mô 335,86 ha.

Đứng sau dự án trọng điểm này là Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui, doanh nghiệp do ông Nguyễn Ngọc Mỹ, một doanh nhân sinh năm 1950 quê Hà Tĩnh, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Dữ liệu quy hoạch chi tiết chỉ ra sự phân bổ không gian chuyên biệt của dự án. Khu vực trường đua chính chiếm gần 70 ha, bao gồm đường đua vượt địa hình rộng hơn 158.000 mét vuông, sân polo 76.000 mét vuông và khu chuồng trại 23.000 mét vuông.

Ảnh: Vabis Group

Cơ sở hạ tầng phục vụ huấn luyện được thiết kế đồng bộ với sân tập ngựa 68.000 mét vuông, sân nhảy ngựa ngoài trời 6.000 mét vuông cùng khu biểu diễn trong nhà hơn 5.000 mét vuông. Tổ hợp này hiện duy trì hơn 30 cá thể ngựa, được áp dụng chế độ dinh dưỡng và lộ trình huấn luyện cá nhân hóa bởi đội ngũ chuyên gia.

Mô hình đầu tư hạ tầng bước đầu ghi nhận kết quả chuyên môn khi cá thể ngựa mang tên Thiên Mã giành vị trí quán quân tại cuộc đua tổ chức ở Perak Turf Club, Malaysia vào tháng 12/2025. Cùng năm, doanh nghiệp tổ chức giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình với tổng quỹ thưởng 1,5 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 9 câu lạc bộ trong nước. Các hoạt động này nằm trong chiến lược thúc đẩy việc thành lập Liên đoàn Ngựa thể thao Việt Nam, tạo tiền đề đưa bộ môn cưỡi ngựa tham gia các giải đấu chính thức.

Về cấu trúc dòng vốn, pháp nhân cốt lõi triển khai dự án ghi nhận sự chi phối tuyệt đối của người đứng đầu. Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã - Madagui được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đến tháng 1/2021, doanh nghiệp tăng vốn lên 265 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của ông Mỹ đạt 67,925%. Hai cổ đông tổ chức còn lại là Công ty cổ phần Giải trí Thiên Mã và Công ty TNHH Hồng Lam - Madagui cũng nằm trong hệ sinh thái do vị doanh nhân này làm đại diện pháp luật, trong đó Hồng Lam - Madagui có vốn điều lệ 177 tỷ đồng tính đến cuối năm 2022.

Với tổng mức đầu tư 1.548 tỷ đồng, tổ hợp Thiên Mã - Madagui được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xếp vào nhóm 12 dự án trọng điểm thời kỳ 2021-2030. Khi đi vào vận hành toàn phần, dự án được dự báo giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu ngân sách địa phương thông qua mô hình kinh tế du lịch thể thao khép kín. Quyết định số 371/QĐ-TTg ký ngày 19/2/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư cũng đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải minh bạch phương án tài chính và hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi dự án chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại đầy đủ.