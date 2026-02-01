Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đắt hơn sầu riêng, loại quả 230.000đ/kg giúp anh nông dân miền Tây lãi 2 tỷ/ha bất chấp nước mặn

24-02-2026 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Đây là giống mận hồng Sân Tiên (một loại cây roi cho trái màu hồng) được anh trồng trên cù lao và vườn đang chuẩn bị cho thu hoạch với giá bán rất cao so với nhiều trái cây khác trên thị trường.

Hiện tại, trên địa bàn xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng), tình trạng nước mặn xâm nhập mạnh, khoảng 4‰ đã bao quanh nhiều khu vườn trái cây.

Tuy vậy, vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha của anh nông dân Trần Văn Phục vẫn giữ được màu xanh tốt tươi dù bị ảnh hưởng của nước mặn. Đây là giống mận hồng Sân Tiên (một loại cây roi cho trái màu hồng) được anh trồng trên cù lao, và vườn đang chuẩn bị cho thu hoạch với giá bán rất cao so với nhiều trái cây khác trên thị trường.

Trái mận loại lớn nhất (khoảng 250 gram/trái) được bán tới 230.000 đồng/kg. Các trái nhỏ hơn (khoảng 150 gram) được bán trong khoảng 150.000 – 160.000 đồng/kg.

So sánh với nhiều nông sản khác như sầu riêng cũng khá đắt gần đây (Monthong dao động trên 140.000 đồng/kg tại miền Tây), mức giá 230.000 đồng/kg của mận hồng Sân Tiên là cao vượt, thể hiện sức hút lớn của sản phẩm trên thị trường trái cây cao cấp.

Về mặt chi phí và lợi nhuận, anh Phục cho biết chi phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng/ha.

Sau ba năm chăm sóc, mỗi ha vườn mận có thể đem lại lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Để cây phát triển khỏe giữa điều kiện nước mặn bao vây, anh Phục đã đầu tư đào 4 ao trữ nước ngọt với tổng diện tích mặt nước khoảng 4 ha, sử dụng nước sông ngọt và nước mưa để tưới cho 50 ha mận trong mùa khô hạn. Với cách làm này, cây vẫn ra lá non và trái đều mà không bị vàng hoặc rụng do thiếu nước hay bị nhiễm mặn.

Một trong những đặc tính nổi bật của giống mận này là khả năng chịu mặn đến 10‰, trong khi hầu hết cây ăn trái khác ở vùng này chỉ chịu được mặn khoảng 3‰ trước khi chết. Đây là ưu điểm lớn giúp vườn mận của anh Phục đứng vững trước thách thức của nước mặn.

Trong cách chăm sóc, để đảm bảo chất lượng trái đẹp và đạt giá cao, anh cũng áp dụng biện pháp chỉ để cây nuôi khoảng 20 kg trái mỗi lần thay vì để cây cho quá nhiều trái (khoảng 40 kg theo cách thông thường). Điều này giúp trái mập, đẹp và đồng đều hơn, phù hợp với thị trường tiêu thụ.

Anh nông dân lãi 1,2 tỷ đồng từ loài hoa hễ hé nụ là có người tới "cướp"

Phụng Tiên

