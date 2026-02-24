Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).



Năm 2025, Petrovietnam lần thứ tư liên tiếp lập kỷ lục về tổng doanh thu; là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao nhất cả nước; khai thác dầu đạt mức tăng trưởng 0,8% so với năm 2024, sau 11 năm liên tục suy giảm; sản xuất điện tăng 7,3%; vốn chủ sở hữu hợp nhất ước đạt 587 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6%, so với năm 2020, chiếm 32,4% tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước.

Đối với Tập đoàn Petrolimex, thành tựu phát triển của Petrolimex thể hiện rõ qua những con số ấn tượng trong 10 năm gần đây, nổi bật là sản lượng sản xuất tăng bình quân 5%/năm, tăng trưởng doanh thu bình quân 10%/năm, lợi nhuận bình quân đạt trên 4.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân đạt gần 36.000 tỷ đồng/năm…



Thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học E10, Petrolimex hiện có 08 điểm kho phối trộn xăng sinh học, năng lực phối trộn khoảng 7,2 triệu m3/năm. Tập đoàn đang tích cực triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ pha chế, phối trộn và kinh doanh xăng E10 theo lộ trình từ 01/6/2026 thay thế toàn bộ xăng khoáng.



Với Vinachem, năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn Tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước.



Đáng chú ý, Công ty Mẹ – Vinachem đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021-2025.



Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo cân đối hóa chất và phân bón cho nền kinh tế. Năm 2025, Tập đoàn đã cung ứng hàng triệu tấn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng hơn 45% thị phần trong nước. Nhiều sản phẩm của Vinachem giữ thị phần chi phối, như phân DAP chiếm 52%, supe lân chiếm 65% và lân nung chảy chiếm 78% thị phần cả nước. Nhờ đó, Vinachem góp phần quan trọng vào ổn định sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.



Tập đoàn cũng duy trì tốt việc làm và thu nhập cho người lao động; hiện Vinachem đang tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 20.000 lao động với mức lương bình quân 17,51 triệu đồng/người/tháng.



Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, và Vinachem đã có bước tiến lớn trong triển khai Dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào – một dự án trọng điểm ở nước ngoài. Đến nay, dự án muối mỏ đang bám sát các mốc triển khai đề ra, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thi công xây dựng.



Với Tập đoàn EVN, năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2024, trong đó doanh thu Công ty mẹ - EVN đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.



Đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) khoảng 87.600MW, tăng khoảng 6.400MW so với năm 2024, trong đó nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời, sinh khối…) khoảng 24.453MW, chiếm tỷ trọng 27,9%; nhiệt điện than khoảng 28.100MW, chiếm tỷ trọng 32,1%; thủy điện 24.640MW, chiếm tỷ trọng 28,1%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.



Tập đoàn đã đưa được nhiều công trình nguồn và lưới điện vào vận hành, trong đó có những công trình lớn, quan trọng như Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình mở rộng, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây và cáp ngầm cấp điện Côn Đảo, v.v…, khởi công nhiều công trình mới.



Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, công tác đàm phán Hiệp định liên Chính phủ đạt được nhiều kết quả tích cực, các bên đang tiếp tục trao đổi về các nội dung chuẩn bị trước để có thể khởi công một số hạng mục công trình trong năm 2026.



Phát biểu tại các Tập đoàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, nhân viên và người lao động của các Tập đoàn trong năm 2025.



Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, đòi hỏi các Tập đoàn phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vươn tới những tầm cao mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo.



Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị EVN phấn đấu đạt mức tăng trưởng nguồn điện trên 15% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% và đáp ứng nhu cầu điện cho các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án nguồn điện, đường dây truyền tải được giao làm chủ đầu tư; sớm bắt tay triển khai có hiệu quả Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hướng tới làm chủ về công nghệ này; tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia, Trung Quốc trong mua bán điện và hợp tác với ASEAN trong phát triển mạng lưới điện.



Phó Thủ tướng đề nghị Petrovietnam phát huy vai trò tiên phong, trụ cột, đi đầu; tiên phong trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số, tham gia chuỗi giá trị, tạo hệ sinh thái phát triển công nghiệp dầu khí, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp khác, cùng các tập đoàn khác lớn mạnh hơn; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác Algeria và Kuwait theo các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.



Vinachem phải tiếp tục là đơn vị "nòng cốt-dẫn dắt-tiên phong" trong ngành hoá chất; mở rộng hợp tác quốc tế để vươn ra thị trường thế giới; thực hiện có hiệu quả dự án muối mỏ kali tại Lào, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.



Phó Thủ tướng đề nghị Petrolimex quyết tâm phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao không chỉ ở tầm quốc gia mà cả ở tầm khu vực và toàn cầu; tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực, then chốt, tiên phong dẫn dắt trong lĩnh vực xăng dầu; không ngừng mở rộng thị phần nội địa, đa dạng hoá nguồn cung, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường đầu ra, đưa thương hiệu Petrolimex bay cao, vươn xa ra biển lớn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

