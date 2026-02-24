Vietravel báo lỗ Q4, hoàn nhập dự phòng hơn 178 tỷ đồng từ hãng bay do con trai bầu Hiển làm chủ tịch

Báo cáo tài chính quý 4/2025 của CTCP Du lịch Vietravel (VTR) ghi nhận doanh thu thuần quý 4 đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của Vietravel đạt hơn 109 tỷ đồng, giảm 3% so với cỳng kỳ.

Do Vietravel được hoàn ﻿nhập chi phí dự phòng tổn thất đầu tư do thoái vốn Công ty cổ phần Hàng không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines) nên trong quý 4, chi phí tài chính ghi nhận âm 94 tỷ đồng, cùng kỳ là dương 22 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 220 tỷ đồng, tăng tới 176% so với cùng kỳ.

Vietravel báo lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ lãi gần 16 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ kể từ quý 2/2022.

Công ty cho biết, những khó khăn chung của nền kinh tế làm chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, giá vốn tăng 21% so với cùng kỳ làm lợi nhuận gộp giảm 3%. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỷ 2024 lần lượt là 36,68% và 176% là những nguyên nhân khiến Vietravel báo lỗ.

Lũy kế cả năm 2025, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.207 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietravel âm 16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 619 triệu đồng, trong khi năm 2024 lãi hơn 35 tỷ đồng.

﻿Trong khi đó, trong năm 2025, Vietravel đã hoàn tất việc thoái vốn tại Vietravel Airlines nên công ty được hoàn nhập dự phòng 178 tỷ đồng vào chi phí tài chính.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietravel đạt 2.947 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận hơn 210 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.654 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự phòng phải thu khó đòi tăng mạnh lên 127 tỷ đồng, cao gấp khoảng 8 lần đầu năm. Theo thuyết minh, Vietravel đang ghi nhận 656 tỷ đồng phải thu từ CTCP Tập đoàn Vietravel và đã trích lập dự phòng 96 tỷ đồng cho khoản phải thu này.

Nợ phải trả tại cuối năm 2025 đạt 2.155 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, trong đó dư nợ vay tài chính ở mức 840 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 744,5 tỷ đồng, giảm so với hơn 882 tỷ đồng đầu năm.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là chủ nợ lớn nhất với hơn 214 tỷ đồng; tiếp đến là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hơn 185 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam hơn 181 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam gần 74 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 38 tỷ đồng.

Nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần gấp 3, từ hơn 33 tỷ đồng đầu năm lên hơn 95,3 tỷ đồng cuối năm, chủ yếu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với hơn 87 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 2 với hơn 8,2 tỷ đồng.

Trong quý 4/2025, Vietravel đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines, qua đó được hoàn nhập toàn bộ số tiền trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này. Trước đó, tại cuối quý 3/2025, khoản đầu tư vào Vietravel Airlines được ghi nhận với giá trị 185 tỷ đồng, đồng thời doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 158 tỷ đồng.

Vietravel Airlines được Chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, trong đó Du lịch Vietravel từng là cổ đông duy nhất nắm 100% vốn. Đến cuối năm 2024, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn T&T của bầu Hiển trở thành cổ đông lớn, nắm khoảng 75% vốn điều lệ.

Tháng 11/2025, Du lịch Vietravel thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Vietravel Airlines nhằm tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh cốt lõi là du lịch – lữ hành. Thời điểm đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Du lịch Vietravel chia sẻ: “Sau 30 năm hình thành phát triển, Tập đoàn Du lịch Vietravel đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới Tập đoàn du lịch – dịch vụ đa lĩnh vực. Việc thoái vốn tại Vietravel Airlines là bước đi chiến lược trong quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư, giúp chúng tôi tập trung hơn vào năng lực cốt lõi và phát huy sức mạnh toàn hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel.”

Đến nay, giá trị giao dịch và bên nhận chuyển nhượng vẫn chưa được công bố. Trước đó, Vietravel Airlines cũng cho biết dự kiến sẽ đổi tên trong quý 2/2026 và không còn sử dụng thương hiệu “Vietravel”.