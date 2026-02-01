Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vàng phá đỉnh 185 triệu: PNJ tung "vũ khí" gì mà quỹ của Bill Gates phải gom gấp cổ phiếu trước ngày Thần Tài?

26-02-2026 - 00:46 AM | Doanh nghiệp

Giữa bối cảnh giá vàng lập đỉnh 185,3 triệu đồng/lượng buộc toàn ngành kim hoàn phải xoay trục chiến lược, một "vũ khí" bán lẻ mới được PNJ tung ra thị trường, diễn ra cùng thời điểm dòng vốn ngoại từ quỹ của tỷ phú Bill Gates bất ngờ đổ mạnh vào doanh nghiệp này

Cuối ngày 25/2, thị trường ghi nhận giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 185,3 triệu đồng/lượng. Khi đối chiếu với cùng kỳ năm ngoái, mức giá này ghi nhận chênh lệch tăng 93,3 triệu đồng mỗi lượng. Nhìn rộng hơn trong chu kỳ 10 năm, mặt bằng giá hiện tại đã gấp gần năm lần so với ngưỡng 33-39 triệu đồng/lượng của giai đoạn 2016-2019.

Áp lực tài chính từ thị trường nguyên liệu đã làm thay đổi cấu trúc sản phẩm của các hệ thống bán lẻ. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), thay vì đẩy mạnh dòng 1 chỉ, hãng ưu tiên phân phối vàng miếng 5 phân và nhẫn trơn 3-5 phân.

Ở khu vực phía Bắc, Bảo Tín Minh Châu đưa ra các bản vị từ 5 ly đến 1 phân, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải dồn tỷ trọng cho bộ sưu tập Tiểu Kim Cát khối lượng thấp.

Khác với định hướng giảm trọng lượng cơ học thuần túy, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bổ sung thêm giá trị trải nghiệm vào sản phẩm. Hãng đưa ra thị trường dòng Blindbox Vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, cho phép người mua nhận ngẫu nhiên một trong 5 thiết kế linh vật.

Doanh nghiệp đầu ngành kim hoàn cũng phát hành xu vàng 1-2 phân mang bản quyền hình ảnh Doraemon, Hello Kitty, đi kèm phí gia công từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy mẫu.

Sự linh hoạt trong chiến lược bán lẻ của PNJ diễn ra đồng thời với các biến động tích cực trong cơ cấu dòng vốn ngoại. Dữ liệu giao dịch ngày 10/2/2026 cho thấy nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 522.000 cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 5%.

Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation Trust cũng mua thêm 80.000 cổ phiếu. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến phát hành 170,5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 và chi trả 341,3 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2025.

Báo cáo ghi nhận tại các điểm bán cho thấy dòng tiền của khách hàng đang được phân bổ chặt chẽ hơn. Dòng sản phẩm 0,1-0,2 chỉ với giá trị hóa đơn từ 2,4 triệu đến 4,899 triệu đồng đang chiếm ưu thế. Người tiêu dùng hiện phân bổ ngân sách cho các khoản chi quy mô nhỏ để đáp ứng nghi thức đầu năm, thay vì tập trung giao dịch khối lượng lớn giữa thời điểm thị trường thiết lập vùng giá lịch sử.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

