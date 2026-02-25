Phiên giao dịch ngày 25/2, cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã tăng 3,5% lên mức giá 29.300 đồng/cp với hơn 136,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đáng chú ý, ﻿nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 62,4 triệu cổ phiếu HPG (100.000 cổ phiếu mua thỏa thuận) với tổng giá trị hơn 1.800 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ra gần 2,3 triệu cổ phiếu HPG với tổng giá trị hơn 66 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 60,1 triệu cổ phiếu HPG với giá trị mua ròng hơn 1.759 tỷ đồng.﻿ Đây là mức mua vào kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài đối với HPG kể từ khi Hoà Phát lên sàn niêm yết tới nay.

Trong 3 phiên gần đây kể từ ﻿khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hàng chục triệu cổ phiếu HPG mỗi phiên. Cụ thể, phiên 23/2 mua ròng hơn 12 triệu cổ phiếu và phiên 24/2 mua ròng gần 36,5 triệu cổ phiếu.

﻿Bà Võ Thị Ngọc Hân, CFA - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Ngành Công nghiệp & Công nghệ của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) đánh giá, việc mua ròng rất lớn của khối ngoại đối với HPG là động thái tiêu biểu khi thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước thềm nâng hạng lên Thị trường Mới nổi (Emerging Market) vào năm 2026.

Hoà Phát là doanh nghiệp đầu ngành với triển vọng lợi nhuận tốt nhờ việc gia tăng công suất (Dung Quất 2) đúng thời điểm đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng quốc gia.

Đây cũng là ﻿cổ phiếu sở hữu thanh khoản dẫn đầu thị trường cùng 'room' ngoại còn dồi dào, đủ khả năng hấp thụ những dòng vốn lớn từ các quỹ ngoại và ETF.

Thực tế, hoạt động sản xuất của Hòa Phát ghi nhận kết quả tích cực sau Tết Nguyên Đán. Được biết, trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2), Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng 25.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, ống thép.﻿

Toàn bộ các Khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát hoạt động xuyên Tết với 3 ca liên tục đỏ lửa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều đơn hàng được triển khai cấp tập ngay những ngày đầu Xuân mới.﻿

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước. Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Sản lượng HRC tăng nhanh một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Ngoài ra, Hòa Phát ghi nhận 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm ngoái. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, củng cố vững chắc thị phần số 1 Việt Nam với 30,8%. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng bán hàng với 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu đóng góp trên 40%.

Kết quả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu, 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 93% và 103% kế hoạch đề ra, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2025.