CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG) từ lâu được biết đến là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư trọng yếu nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, với vốn điều lệ 32.821 tỷ đồng, vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45, trong đó có nhiều ngành về ô tô, xe có động cơ.

Những sự bổ sung đáng chú ý nhất là Cho thuê xe có động cơ (Mã ngành: 7710), Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4661), Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (Mã ngành: 4781), Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Mã ngành: 4663)....﻿

Cổ đông lớn nhất của Vingroup có thay đổi bất ngờ- Ảnh 1.

Ngoài ra, ﻿một số ngành sẵn có được cập nhật về tên gọi và mã, ví dụ như Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (Mã ngành: 5510), Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (Mã ngành: 5520)...

﻿Một số ngành về nghệ thuật được tách từ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (mã ngành: 9000) trở thành 3 ngành gồm:Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc, Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác, và Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác.

﻿Ngành dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự cũng không còn, một ngành tương tự xuất hiện là dịch vụ spa và xông hơi.

﻿2 ngành mới khác là vệ sinh chung nhà cửa và dịch vụ vệ sinh khác.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thường được biết đến là cổ đông lớn nhất của Vingroup (HoSE: VIC) với 32,5%. Năm 2025, hàng trăm triệu cổ phiếu VIC đã rời tài khoản cá nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ vào giấc mơ điện sạch, taxi xanh và đường sắt cao tốc.

Sau sự thay đổi này, VinSpeed vượt Chủ tịch Phạm Nhật Vượng để trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Vingroup﻿ với 455,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,7%.

