Ông Nguyễn Đức Thụy muốn đổi tên Sacombank thành Sài Gòn Tài Lộc: Tiếp nối công cuộc 'thay áo đổi vận' từ Hoàng Anh Gia Lai, Hưng Thịnh, LPBank...

Theo dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, tại đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-67194, tên gọi thương mại của nhà băng này được đề xuất chuyển thành "SACOMBANK NGÂN HÀNG SÀI GÒN TÀI LỘC VIỆT NAM". Động thái "thay tên" này diễn ra ngay sau khi ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc vào tháng 12/2025.

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Việc đổi mới toàn diện từ logo đến tên gọi ngay khi có sự xuất hiện của ban điều hành mới không phải là tiền lệ lạ. Từ năm 2015, Tập đoàn Xuân Thành đã rũ bỏ tên cũ để trở thành ThaiGroup.

Sự "thay áo" này là tiền đề cho một nước đi tài chính táo bạo sau đó: Niêm yết cửa sau. Do ThaiGroup lỗ lũy kế không đủ điều kiện lên sàn, ông Thụy đã dùng Thaiholdings (THD) để thâu tóm ngược lại ThaiGroup. Trước đó, Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings – một công ty có logo màu vàng tương tự - nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn.﻿

Gần đây nhất là LienVietPostBank, nhà băng này đã bỏ yếu tố "Bưu điện" để trở thành LPBank, sau đó chính thức đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam vào giữa năm 2024.

Đi cùng sự thay đổi toàn diện này là kết quả lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng.

Quy luật đồng bộ hóa nhận diện cũng xuất hiện tại các đối tác nhận dòng vốn tín dụng nghìn tỷ. Tháng 4/2024, sau khi nhận gói tài trợ 5.000 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thay đổi logo sang màu sắc tương đồng LPBank. Tuy nhiên, khi mối liên kết tín dụng này kết thúc, HAGL hiện đã quay trở lại sử dụng bộ nhận diện cũ.

Tương tự, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng công bố bộ nhận diện mới mang tông màu vàng cam - nâu đất vào tháng 7/2024 sau khi được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng. Dòng vốn này đã hỗ trợ thanh khoản đáng kể, giúp Hưng Thịnh Land báo lãi 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Từ "Sài Gòn Thương Tín" đến đề xuất "Sài Gòn Tài Lộc", việc Sacombank rục rịch đổi tên đang cho thấy một sự đồng nhất về tư duy quản trị. Bước đi này phát đi tín hiệu rõ nét về một chu kỳ kinh doanh mới, tập trung vào hiệu suất sinh lời sau khi ngân hàng hoàn tất một thập kỷ tự tái cơ cấu.