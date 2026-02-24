Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hóa chất Đức Giang (DGC) 'bốc đầu' sau vụ nổ lớn tại một công ty sản xuất phốt pho vàng

24-02-2026 - 11:24 AM | Doanh nghiệp

Theo ACBS, Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam có công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 19.800 tấn/năm, là doanh nghiệp đứng thứ 2 chỉ sau doanh nghiệp dẫn đầu ngành là CTCP Hóa chất Đức Giang.

Phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có diễn biến tích cực ngay từ khi mở cửa. Thậm chí cổ phiếu đã từng chạm mốc giá trần và hiện nay đang có giá 75.000 đồng/cp, tăng hơn 6,8%.

Phiên giao dịch ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 (23/2), cổ phiếu DGC cũng đã tăng 2,63%. Tính đến giờ này, trong 2 ngày giao dịch đầu tiên sau nghỉ Tết Nguyên Đán, giá cổ phiếu DGC đã tăng gần 10%.

Giá cổ phiếu DGC có diễn biến tích cực sau thông tin Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam đã xảy ra một vụ nổ lớn trong chiều ngày hôm qua.﻿

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12h22 cùng ngày, Đồn Công an Tằng Loỏng nhận được tin báo từ Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam về việc phát ra 2 tiếng nổ lớn tại khu vực tinh chế của nhà máy.

Bước đầu xác định, vụ việc xảy ra tại lò sản xuất phốt pho của công ty do sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Khi nước trong bồn cạn, phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn phía dưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam được thành lập ngày 1/10/2010, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm chính của công ty là Phốt pho vàng và được xuất khẩu 100%. Theo một báo cáo của ACBS, trong số các công ty có khả năng sản xuất phốt pho vàng, Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 19.800 tấn/năm, là doanh nghiệp đứng thứ 2 chỉ sau doanh nghiệp dẫn đầu ngành là CTCP Hóa chất Đức Giang.

Từng bên bờ vực thẳm, loạt ‘huyền thoại’ hàng Việt xe đạp Thống Nhất, Bông Bạch Tuyết, Thorakao đang hồi sinh ngoạn mục ra sao?

BSC chỉ tên các cổ phiếu phù hợp phong thuỷ cho người mệnh Hoả và Mộc

Sau khi lãi kỷ lục 2.000 tỷ, Công ty 'đào' vàng số 1 Việt Nam chốt sự kiện quan trọng nhất năm

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao nhiệm vụ quan trọng cho 4 tập đoàn Petrovietnam, Petrolimex, Vinachem, EVN

Vietravel báo lỗ Q4, hoàn nhập dự phòng hơn 178 tỷ đồng từ hãng bay do con trai bầu Hiển làm chủ tịch

Đắt hơn sầu riêng, loại quả 230.000đ/kg giúp anh nông dân miền Tây lãi 2 tỷ/ha bất chấp nước mặn

