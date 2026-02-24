3 nữ tướng Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Mai Thanh cùng xuất hiện tại Lễ đánh cồng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, nữ doanh nhân bên linh vật mới tại Hose. Ảnh: LT - Tạp chí kinh tế tài chính

Phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 ghi nhận sự hiện diện của giới chức quản lý cấp cao, dẫn đầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương.

Trên bục danh dự, nghi thức khởi động thị trường được thực hiện bởi Bộ trưởng cùng ba nữ lãnh đạo đại diện cho các trục tăng trưởng cốt lõi gồm Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Chứng khoán Vietcap Nguyễn Thanh Phượng và Chủ tịch REE Nguyễn Thị Mai Thanh.

Sự sắp xếp này phản ánh định hướng điều hành lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, vinh danh các trụ cột hàng không, dịch vụ tài chính và năng lượng hạ tầng sau một năm thị trường thay đổi cục diện.

Số liệu từ Bộ Tài chính chỉ ra kết thúc năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 9.985,77 nghìn tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm trước và tương đương 86,7% GDP ước tính. Chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 40%, đi kèm thanh khoản bình quân hơn 29.000 tỷ đồng mỗi phiên, tương ứng mức tăng 39%. Dòng tiền duy trì sự ổn định tại cả kênh chứng khoán phái sinh và trái phiếu, tạo mạng lưới huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Nền tảng của các chỉ số tài chính được củng cố bởi việc hệ thống giao dịch KRX vận hành trơn tru và quyết định của FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam lên mức mới nổi thứ cấp. Việc vận hành KRX cung cấp cơ sở kỹ thuật triển khai các nghiệp vụ tiệm cận chuẩn mực quốc tế, trong khi vị thế thị trường mới nổi được kỳ vọng thay đổi cơ cấu dòng vốn ngoại, mang lại lợi thế cho những doanh nghiệp đầu ngành vốn hóa lớn do ba nữ doanh nhân lèo lái. Các bước tiến này đồng thời đặt ra yêu cầu khắt khe về tính minh bạch và khả năng chống chịu rủi ro vĩ mô toàn cầu.

Bước sang năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, áp lực huy động vốn qua kênh chứng khoán sẽ gia tăng. Cơ quan quản lý đã thiết lập lộ trình đồng bộ từ việc kiện toàn hệ thống pháp lý đến việc mở rộng cấu trúc thị trường thông qua kế hoạch vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon, tài sản mã hóa và khu vực giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bài toán gia tăng nguồn cung hàng hóa sẽ được giải quyết bằng giải pháp thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, mở đường cho khối FDI lên sàn và phát triển các công cụ tài chính mới như trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng nhằm phục vụ mục tiêu kinh tế bền vững.