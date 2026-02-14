Công ty chứng khoán của bà Nguyễn Thanh Phượng tạm lãi gần 1.000 tỷ đồng nhờ đầu tư vào cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa công bố báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán, ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.629 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm trước và vượt 15% so với kế hoạch đề ra (1.420 tỷ đồng).

Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm gần đây, phản ánh hiệu quả hoạt động trên nhiều mảng kinh doanh chính của công ty.



Tổng doanh thu năm 2025 của Vietcap đạt gần 4.980 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với 2024.



Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản vượt 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cuối quý III/2025, cho thấy quy mô hoạt động mở rộng đáng kể.



Hoạt động cho vay ký quỹ (margin) lập kỷ lục, với dư nợ trên 16.000 tỷ đồng, tăng mạnh và đóng góp lớn vào kết quả lợi nhuận.



Việc mở rộng dư nợ margin thể hiện chiến lược tận dụng nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng, qua đó tạo ra nguồn thu lãi từ cho vay tăng cao.

Bên cạnh hoạt động cho vay và môi giới, Vietcap tăng cường đầu tư vào danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với giá trị thực tế gia tăng mạnh. Những mã mang lại mức sinh lời đáng kể trong danh mục đầu tư của Vietcap trong năm vừa qua gồm:



IDP (CTCP Sữa Quốc tế) – đem lại mức lãi tạm ấn tượng trên 1.500 tỷ đồng so với giá vốn.



KDH (CTCP Khang Điền) – cũng là mã mang lại lợi nhuận lớn trong danh mục.



MCH (Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan) được mua với giá gốc là 1.541 tỷ đồng. Giá trị thị trường thời điểm cuối năm 2025 là 2.529 tỷ đồng. Như vậy, Vietcap đang ghi nhận lãi tạm tính khoảng 987 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào MCH.

Ngoài ra, các khoản đầu tư khác như MBB hay MWG cũng ghi nhận lãi tạm, trong khi một số mã như ACB, FPT đang tạm lỗ, cho thấy công ty vẫn duy trì danh mục phân hóa nhằm tận dụng cơ hội thị trường.

