Thanh tra Chính phủ phát hiện một số vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành văn bản số 392 thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành TPDN riêng lẻ.

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin phát hành trái phiếu của 3 doanh nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, TTCP đã thực hiện thanh tra đối với 26 tổ chức phát hành (TTPH) trái phiếu. Trong đó, bất động sản có 10 TCPH với 88 mã trái phiếu, giá trị hơn 52.573 tỉ đồng, gồm: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam, Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, Công ty CP Đầu tư thương mại Bình Tân, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Công ty CP Tập đoàn R&H, Công ty CP Đầu tư Nam Long, Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Ngoại thương và phát triển địa ốc Châu Lục, Công ty CP Hội An Invest.

Lĩnh vực năng lượng có 3 TCPH với 5 mã trái phiếu, giá trị hơn 3.832 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Tập đoàn PC1, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, Công ty CP Năng lượng Bắc Phương.

Thương mại dịch vụ gồm 6 TCPH với 70 mã trái phiếu, giá trị hơn 20.305 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III, Công ty CP Tổng hợp Thế giới Xanh, Công ty CP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn; Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Kinh doanh chứng khoán có 2 TCPH với 53 mã trái phiếu, giá trị hơn 18.376 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong. Sản xuất kinh doanh có 2 TCPH với 31 mã trái phiếu, giá trị hơn 13.097 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Tập đoàn Gelex, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà.

Trong giai đoạn thanh tra, có 6 TCPH đã thanh toán hết trái phiếu với giá trị hơn 9.707 tỉ đồng; có 17 TCPH đã tất toán một số mã trái phiếu, mua lại trước hạn toàn bộ một phần trái phiếu với giá trị hơn 52.862 tỉ đồng.

Đến thời điểm 30-11-2024, còn 20 TCPH có trái phiếu lưu hành là 119 mã trái phiếu với tổng giá trị hơn 57.208 tỉ đồng, trong đó có 3 TCPH có nợ quá hạn đối với gốc và lãi trái phiếu với tổng số tiền nợ trên 10.625 tỉ đồng.

Qua thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành TPDN riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ TPDN đối với 26 TCPH hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như bất động sản, năng lượng, kinh doanh chứng khoán, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh và lĩnh vực khác, căn cứ tài liệu, báo cáo của các TCPH, các cơ quan, đơn vị liên quan cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, phát hành chào bán trái phiếu chưa đáp ứng điều kiện. Có 5 TCPH phát hành chào bán trái phiếu chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III, Công ty CP Tổng hợp Thế giới Xanh, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A. Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa phát hành trái phiếu không có văn bản đăng ký (thông báo) gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Theo TTCP, có 17 TCPH công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như: thông tin cụ thể về mục đích phát hành chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ, như Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Công ty CP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH, Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, Công ty CP Tập đoàn Gelex, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Đầu tư Nam Long, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Long…

Có 3 TCPH công bố thông tin trước đợt chào bán không đúng thời hạn theo quy định, gồm Công ty CP Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH, Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

TTCP cũng kết luận, có 3 TCPH chưa thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu hoặc đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn theo quy định. Có 4 TCPH mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa có phương án mua lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định gồm Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Cá Tầm Việt Nam, Công ty CP Ngoại thương và phát triển đầu tư Địa ốc Châu Lục, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các TCPH đều có vi phạm, khuyết điểm về công bố thông tin. Trong đó, không thực hiện công bố thông tin, không công bố thông tin định kỳ 6 tháng, hàng năm về báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu…

Theo cơ quan thanh tra, có 3 TCPH công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung gồm Công ty CP Cá Tầm Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A. Một số TCPH công bố thông tin về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chưa đầy đủ, hoặc không phù hợp thực tế qua kiểm tra.

Tình trạng các TCPH chậm công bố thông tin diễn ra phổ biến, qua kiểm tra cho thấy có 5 TCPH chậm công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu; Chậm công bố thông tin bất thường về tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu, việc sửa đổi kỳ hạn, thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Từ kết quả thanh tra và các nội dung kết luận trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm của các TCPH và các đơn vị tư vấn liên quan đã nêu tại kết luận thanh tra.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm đối với các tổ chức phát hành, đơn vị tư vấn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

TTCP đã cung cấp thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của 3 công ty, gồm Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được nêu tại kết luận thanh tra để Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.