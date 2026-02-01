Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận Tết, thêm loạt Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh: Nhiều cái tên quen thuộc

14-02-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Cận Tết, thêm loạt Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh: Nhiều cái tên quen thuộc

Cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế kéo dài.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế thuộc Bộ Tài chính mới đây đã công bố danh sách người nộp thuế nhận thông báo liên quan đến việc xuất cảnh. Danh sách cho thấy nhiều giám đốc doanh nghiệp tại các địa phương đang bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế.

Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ban hành ngày 28/02/2025, mức tiền thuế nợ và thời gian chậm nộp làm căn cứ xem xét tạm hoãn xuất cảnh được xác định cụ thể đối với từng trường hợp:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Sau đây là danh sách chủ doanh nghiệp vừa bị tạm hoãn xuất cảnh:

Cận Tết, thêm loạt Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh: Nhiều cái tên quen thuộc- Ảnh 1.

 

Theo Phan Trang

antt.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
hoãn xuất cảnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới: Là người cũ của FPT từng giúp đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới: Là người cũ của FPT từng giúp đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ Nổi bật

Khi người Việt bớt nhậu: Cú thâu tóm 5 tỷ USD Sabeco của tỷ phú Thái sau 8 năm thu về "trái đắng" hay "quả ngọt"?

Khi người Việt bớt nhậu: Cú thâu tóm 5 tỷ USD Sabeco của tỷ phú Thái sau 8 năm thu về "trái đắng" hay "quả ngọt"? Nổi bật

Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới

Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới

20:38 , 13/02/2026
Chân dung CEO công ty 300 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng, SN 1982, từng giúp đưa vệ tinh của VN lên vũ trụ

Chân dung CEO công ty 300 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng, SN 1982, từng giúp đưa vệ tinh của VN lên vũ trụ

20:10 , 13/02/2026
Eximbank khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực Ngân hàng xanh cùng ADB và PWC Việt Nam

Eximbank khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực Ngân hàng xanh cùng ADB và PWC Việt Nam

19:11 , 13/02/2026
Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

18:05 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên