Eximbank khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực Ngân hàng xanh cùng ADB và PWC Việt Nam

Đây là hoạt động hỗ trợ do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thực hiện từ nguồn vốn Quỹ Nhật Bản vì Châu Á, Thái Bình Dương, Thịnh vượng và Thích ứng, đồng thời PwC Việt Nam đảm nhiệm vai trò tư vấn triển khai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Eximbank.

Buổi lễ có sự tham dự của Ban lãnh đạo cấp cao của Eximbank cùng đại diện ADB và PwC Việt Nam – hai tổ chức quốc tế đồng hành trực tiếp trong quá trình hỗ trợ, tư vấn, triển khai dự án.

Lễ Khởi động “Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngân hàng xanh tại Eximbank được tổ chức với sự đồng hành của ADB và PwC”.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến thương mại, sản xuất và ổn định tài chính toàn cầu, nhu cầu thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam trở nên cấp thiết. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tăng cường năng lực quản trị rủi ro môi trường – xã hội, cải tiến sản phẩm tài chính bền vững và mở rộng tiếp cận nguồn vốn xanh nhằm hỗ trợ nền kinh tế chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng thấp phát thải.

Đối với Eximbank, đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ theo định hướng phát triển ngân hàng một cách bền vững mà còn là bước đi quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh và vị thế của ngân hàng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Chu Hồng Minh – Chuyên gia cao cấp về tài chính của ADB cho biết trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này, các ngân hàng tham gia sẽ được hỗ trợ đánh giá hiện trạng tài chính xanh và xác định khoảng cách so với các thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở kết quả đánh giá đó, nhóm tư vấn sẽ đề xuất các khuyến nghị và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, giúp các ngân hàng, trong đó có Eximbank, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, hoàn thiện khung quản lý môi trường – xã hội và cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan đến tài chính xanh.

Bà Chu Hồng Minh – Chuyên gia cao cấp về tài chính của ADB phát biểu tại buổi lễ.

Bà Minh cũng ghi nhận Eximbank đã có những bước đi chủ động trong việc phát triển tài chính xanh, thể hiện qua việc thiết kế một số sản phẩm cho vay dự án xanh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp xanh, đồng thời chú trọng xây dựng khung quản lý môi trường – xã hội. Theo bà, lễ khởi động Chương trình này là sự khẳng định thêm cho cam kết của Eximbank trong việc tiếp tục nâng cao năng lực và đẩy mạnh triển khai tài chính xanh trong thời gian tới.

Từ góc độ ngân hàng, ông Đào Hồng Châu – Phó Tổng Giám đốc Eximbank đánh giá rằng việc triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này tại Eximbank là một bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn. Theo ông, tài chính xanh không chỉ là yêu cầu về quản trị mà còn là động lực nâng cao chất lượng tài sản, mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp hướng đến sản xuất bền vững.

Ông Châu chia sẻ: “Việc tham gia Chương trình hỗ trợ kỹ thuật từ ADB đã phản ánh mức độ uy tín cao của Eximbank trên thị trường quốc tế, đã được các tổ chức quốc tế công nhận và ủng hộ các nguồn lực tài chính giúp Eximbank xác định vị trí hiện tại theo chuẩn mực quốc tế, từ đó xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với ADB và PwC để triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra.”

Theo lãnh đạo Eximbank, ngân hàng đặt mục tiêu từng bước tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm tài chính xanh dành cho doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời mở rộng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế phục vụ tăng trưởng xanh.

Đại diện PwC, bà Đinh Hồng Hạnh – Phó Tổng Giám đốc cho biết PwC sẽ đồng hành với ADB và Eximbank trong vai trò tư vấn xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật. PwC sẽ áp dụng góc nhìn quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều thị trường và phương pháp triển khai bài bản nhằm giúp Eximbank chuyển hóa các thông lệ ngân hàng xanh thành các giải pháp khả thi trong bối cảnh pháp lý và điều kiện hoạt động tại Việt Nam.

Bà Hạnh nhấn mạnh: “PwC kỳ vọng Chương trình hỗ trợ kỹ thuật sẽ mang lại những thay đổi thiết thực trong năng lực quản trị và triển khai tài chính xanh tại Eximbank, góp phần tạo nên những tác động tích cực hơn cho thị trường tài chính Việt Nam.”