Cục Thuế ban hành công văn hỏa tốc

Theo nội dung công văn, trong thời gian vừa qua tại một số địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên… đã xuất hiện tình trạng một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng để thực hiện các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hoàn thuế. Trong đó, một số vụ việc có sự tham gia tiếp tay của công chức thuế.

Cục Thuế cho biết đây là sự việc gây tổn hại đến danh dự, uy tín của toàn ngành Thuế, ảnh hưởng tới nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong ngành nhằm xây dựng ngành Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong ngành không được lơ là, chủ quan trong công tác quản lý thuế; đồng thời tuyệt đối không tiếp tay hoặc tham gia thành lập các công ty "ma" để thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế, hoàn thuế bất hợp pháp.

Đối với thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bộ phận trực thuộc được giao nhiệm vụ quản lý thuế và giao tiếp trực tiếp với doanh nghiệp, người nộp thuế nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát nội bộ và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tiêu cực.

Công văn cũng nêu rõ, các cấp ủy đảng, chi bộ và đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế cần nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình; tăng cường đấu tranh với các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức thuế; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền để xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách bộ phận có cán bộ, công chức vi phạm.

Cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện.



