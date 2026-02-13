Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hạ tầng GELEX (GEL) thông qua việc góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

13-02-2026

Ngày 13/2, CTCP Hạ tầng GELEX công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.960 ha.

Dự án đã được Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, theo mô hình 100% vốn ngoài ngân sách, là dự án sân bay tư nhân lớn nhất lịch sử Việt Nam.

Hạ tầng GELEX (GEL) thông qua việc góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình- Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ tạo bước đột phá, ‘đòn bẩy’ tăng trưởng quốc gia.

Việc xây dựng dự án Gia Bình là tầm nhìn “trung tâm kép” cho vùng thủ đô, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới. Tham gia dự án thể hiện tầm nhìn dài hạn cùng cam kết mạnh mẽ của Hạ tầng GELEX trong việc đồng hành cùng các đối tác, chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua phát triển các công trình hạ tầng chiến lược.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch theo mô hình “twin hub” (hai trung tâm) như mô hình tại London, Tokyo, bổ trợ chiến lược cho sân bay Nội Bài.

Dự án sẽ đầu tư theo các chuẩn mực quốc tế, định hướng trở thành một cảng hàng không thông minh, xanh và bền vững, đáp ứng đồng thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, khai thác lưỡng dụng, bảo đảm an ninh – quốc phòng và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Theo thiết kế, giai đoạn 1 (đến năm 2030), sân bay đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn 2 (đến năm 2050) nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án nằm trong nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.


