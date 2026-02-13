Thuế TP.HCM gửi thông báo mới, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần làm ngay

Thuế TP.HCM vừa phát thông báo về việc triển khai thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ năm 2026. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2026, 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định.

Với trường hợp có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, người nộp thuế không phải nộp thuế nhưng có trách nhiệm thông báo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế theo quy định, chậm nhất ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp theo. Nhóm này không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu kinh doanh, nếu bắt đầu trong 6 tháng đầu năm thì khai chậm nhất ngày 31/7 của năm tính thuế; nếu bắt đầu trong 6 tháng cuối năm thì khai chậm nhất ngày 31/01 của năm dương lịch tiếp theo.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, người nộp thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; đồng thời nộp các loại thuế, phí khác theo quy định nếu có. Việc kê khai, nộp thuế được thực hiện theo tháng hoặc theo quý theo quy định. Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu thì có thể đăng ký sử dụng hoặc đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh. Trường hợp doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Theo thông báo của Thuế TP.HCM, người nộp thuế cần chuẩn bị một số nội dung để thực hiện đúng quy định từ năm 2026, gồm kiểm tra và cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ, địa điểm kinh doanh; đăng ký tài khoản thuế điện tử để thực hiện kê khai, nộp thuế trực tuyến với cơ quan thuế; thực hiện sổ sách kế toán theo quy định tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính.

Thuế TP.HCM cho biết cơ quan thuế sẽ đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện đúng, đầy đủ quy định về kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai từ năm 2026.



