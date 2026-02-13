Kinh Bắc City khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà

Nhân dịp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12/02/2026 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) tổ chức Lễ Khánh thành thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà, thuộc xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng.

Cầu vượt có chiều dài khoảng 224,2m; đường dẫn, đường tránh, đường gom dài khoảng 3,37km. Cầu được thiết kế kết cấu dầm hộp thép liên hợp, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu rộng 15,5m, đáp ứng nhu cầu khai thác với 2 làn xe cơ giới.

Dự án mở ra cơ hội lớn để phát triển công nghiệp dịch vụ và nhanh chóng thành một trung tâm phát triển của khu vực. Với năng lực thu hút đầu tư nước ngoài to lớn của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy nền công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp xanh và tuần hoàn cũng như công nghiệp phụ trợ.

Khởi công từ ngày 23/06/2022, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành và được cơ quan chuyên môn thuộc Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn giao thông. Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã rà soát, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khánh thành để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trước dịp Tết Nguyên đán.

Dự án hoàn thành góp phần giảm tải lưu lượng, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố.

Việc thông xe cầu vượt tại nút giao 390 rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân địa phương từ Hà Nội về quê ăn Tết khoảng 1 tiếng 30 phút xuống còn 50 phút so với trước đây; qua đó chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng.

Việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giao thông, tạo đà “bứt tốc” và động lực mạnh mẽ để thành phố Hải Phòng phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối liên vùng.

Dự án đầu tư xây dựng xây dựng nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 390 Thanh Hà được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây, là công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan ở cửa ngõ phía Tây, cùng với các công trình cầu của thành phố, nút giao thông huyết mạch này sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước cụ thể hoá Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không”.