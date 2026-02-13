VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới: Là người cũ của FPT từng giúp đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ

CTCP Vinspace, được thành lập từ tháng 11/2025, vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Tổng giám đốc là ông Vũ Trọng Thư, sinh năm 1982.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT của Vinspace vẫn là bà Nguyễn Mai Hoa.﻿ Đây là một nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi Vingroup, ví dụ như đóng vai trò Chủ tịch HĐQT VinRobotics.

Vũ Trọng Thư là một nhân vật nổi bật ở ngành hàng không-vũ trụ tại Việt Nam. Ông từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011, khi đó còn là Trưởng Phòng Nghiên cứu Không gian (FSpace), Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT, thuộc ĐH FPT.

Ông Thư nổi tiếng cùng dự án vệ tinh siêu nhỏ (CubeSat) F-1 của FPT từng được đưa lên vũ trụ vào năm 2012. Dự án này được sự ủng hộ và giúp đỡ của FPT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế (IAF), Văn phòng các vấn đề vũ trụ Liên hợp quốc (UNOOSA)...

Nhiệm vụ của F-1 là phải hoạt động trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) của Trái đất và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị tuyển dụng tại Việt Nam đang tìm kiếm nhân sự cho VinSpace với giới thiệu VinSpace là công ty công nghệ tiên phong phát triển nền tảng vệ tinh siêu nhỏ CubeSat “Made in Vietnam”.

CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.