Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace ngành vũ trụ, hàng không

06-11-2025 - 13:52 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace ngành vũ trụ, hàng không

Thời gian gần đây, Vingroup đang mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực mới, ví dụ như thành lập V-Film ngành điện ảnh, V-Culture Talents ngành nghệ thuật.

CTCP Vinspace vừa được thành lập ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đây là công ty do Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn.

Ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

﻿Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai lập công ty Vinspace ngành vũ trụ, hàng không- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Mai Hoa. Đây là một nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi Vingroup, ví dụ như đóng vai trò Chủ tịch HĐQT VinRobotics.

BCTC 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (HoSE: VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tương đương 6,45 tỷ USD), tăng 34%, và lợi nhuận sau thuế gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng.

Phân tích chi tiết từ BCTC Q3.2025 cho thấy, mảng kinh doanh bất động sản (chủ yếu là Vinhomes) tiếp tục là "cỗ máy in tiền " của tập đoàn. Mảng này đóng góp 78.300 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD) vào doanh thu thuần hợp nhất, chiếm 46% tổng cơ cấu.

Nếu bất động sản là "hiện tại", thì VinFast là "tương lai" nhận được nguồn lực đầu tư lớn nhất. Mảng sản xuất (chủ yếu là VinFast) đã vươn lên thành trụ cột doanh thu lớn thứ hai, ghi nhận gần 50.700 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD) , chiếm gần 30% tổng cơ cấu.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Vinspace

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO

Hơn 300.000 tỷ đồng "xếp hàng" đầu tư vào Lâm Đồng: Lộ diện các siêu dự án của Novaland, Sun Group, Tân Hoàng Minh, DGC, THACO Nổi bật

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ

'Vua tôm giống' Lương Thanh Văn: Cú cắt giảm 300 nhân sự đầy đau đớn và vụ đầu tư công nghệ triệu đô rút ngắn 30 ngày nuôi, tham vọng đưa tôm Việt cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ Nổi bật

VEC và dmg events ra mắt Hội nghị - Triển lãm Năng lượng Toàn cầu

VEC và dmg events ra mắt Hội nghị - Triển lãm Năng lượng Toàn cầu

13:30 , 06/11/2025
Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM

Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM

11:30 , 06/11/2025
Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…

Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…

10:35 , 06/11/2025
VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

VRG chuẩn bị 1.600 tỉ đồng chia cổ tức

09:54 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên