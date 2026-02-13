Doanh nghiệp Việt tiến bước vào hành trình “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", WeChoice Awards 2025 mở ra những trang mới của một hành trình vẫn đang tiếp diễn. Ở đó, mỗi lựa chọn và hành động của người Việt hôm nay đều góp phần tạo nên dòng chảy chung, định hình diện mạo đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một giải thưởng, WeChoice Awards tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng lan tỏa các giá trị tích cực của xã hội, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và lâu dài, đồng thời phản chiếu tinh thần vươn mình kiêu hãnh, giàu khát vọng của con người Việt.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của các doanh nghiệp lựa chọn đóng góp bằng hành động cụ thể trở thành một phần không thể thiếu. Queenam Chocolate và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị đồng hành và hưởng ứng tinh thần "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" theo những cách khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung là trách nhiệm với tương lai và cộng đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải viết tiếp từ nền tảng tài chính cho người trẻ Việt Nam

Với Bảo Tín Mạnh Hải, việc đồng hành cùng WeChoice Awards 2025 không dừng lại ở việc hưởng ứng tinh thần chung, mà được cụ thể hóa bằng những hoạt động hướng thẳng tới giới trẻ, lực lượng giữ vai trò then chốt trong tương lai phát triển của đất nước.

Phối hợp cùng WeChoice Awards, Bảo Tín Mạnh Hải đã tổ chức sự kiện WeMeet - Ba mặt Nhiều ‘lời’ - buổi đối thoại và gặp gỡ dành cho 500 sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. vào ngày 23/1. Chương trình tập trung vào những vấn đề tưởng chừng khô khan nhưng lại vô cùng thiết thực với người trẻ hôm nay, từ tích lũy tài chính, quản lý tài chính cá nhân đến cách xây dựng nền tảng tài chính bền vững ngay từ sớm.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Trương Quang Đạt, chuyên gia tài chính của Bảo Tín Mạnh Hải, trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc và mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn. Thay vì những khái niệm lý thuyết xa vời, buổi đối thoại mở ra một không gian trao đổi thẳng thắn, nơi sinh viên có thể nhìn rõ hơn mối liên hệ giữa tri thức tài chính và những lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.

Thông qua hoạt động này, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thể hiện tinh thần luôn đồng hành cùng người trẻ Việt trên hành trình kiến tạo thịnh vượng từ những điều nhỏ bé nhất và cùng WeChoice Awards 2025 tiếp tục góp phần viết tiếp câu chuyện Việt Nam từ nền tảng tri thức, sự chủ động và trách nhiệm xã hội.

Queenam Chocolate viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng bản sắc

Nếu Bảo Tín Mạnh Hải chọn cách viết tiếp câu chuyện Việt Nam từ tri thức tài chính cho người trẻ, thì Queenam Chocolate lại kể câu chuyện ấy bằng bản sắc, niềm tự hào và khát vọng vươn ra thế giới của sản phẩm Việt.

Đồng hành cùng WeChoice Awards 2025 lan tỏa tinh thần "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", Queenam mang trong mình một tên gọi giàu ý nghĩa. "Queen" là biểu trưng cho vẻ đẹp kiêu hãnh, bản lĩnh của người phụ nữ; còn "Nam" đại diện cho Việt Nam. Sự kết hợp ấy khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt cần cù, khéo léo, kiên cường và sáng tạo, đồng thời gợi mở niềm tự hào dân tộc được gửi gắm trong từng sản phẩm.

Queenam mang khát vọng đưa sản phẩm socola chất lượng cao, giàu bản sắc Việt ra thị trường quốc tế

Được xây dựng từ niềm tin vào nội lực người Việt, Queenam mang theo khát vọng đưa những sản phẩm socola chất lượng cao, giàu bản sắc Việt vươn ra thị trường quốc tế. Với Queenam, mỗi sản phẩm không chỉ là thành quả lao động, mà còn là một cách kể chuyện, về con người Việt Nam hôm nay - bền bỉ, sáng tạo và không ngừng vươn mình trong dòng chảy hội nhập.

Dù lựa chọn những hướng đi khác nhau, Queenam Chocolate và Bảo Tín Mạnh Hải gặp nhau ở tinh thần chung mà WeChoice Awards 2025 theo đuổi. Đó là không chỉ nói về giá trị, mà tạo ra giá trị bằng những hành động cụ thể, gắn liền với con người và đời sống xã hội.

Tất cả đều góp phần làm dày thêm những trang tiếp theo của câu chuyện Việt Nam, bền bỉ theo năm tháng, từ những con người và tổ chức tin vào giá trị lâu dài của sự cống hiến.