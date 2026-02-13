Ngày 13/2/2026, HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán: GEL) thông qua nghị quyết quan trọng về việc tham gia góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Hạ tầng GELEX sẽ tham gia góp vốn với tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án. Mục tiêu của khoản đầu tư này là nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án hạ tầng giao thông cốt lõi.﻿

Hạ tầng GELEX vừa chào sàn HoSE ngày 6/2 sau khi IPO vào cuối năm 2025. Chốt phiên 13/2, cổ phiếu GEL đóng cửa tại 35.950 đồng, tương ứng vốn hóa công ty đạt khoảng 32.000 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2025, CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) đã tham gia vào lĩnh vực hạ tầng – hàng không khi thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.



Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 146.236 tỷ đồng, còn giai đoạn 2 là 55.142 tỷ đồng.﻿

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise hoạt động trong 61 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Công ty có trụ sở tại số 289, 291, 293, 295, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh.



Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Vũ Hoàng Long (SN 1982).



Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long còn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (Long Sơn PIC, mã CK: PXL) - một công ty con của Gelex Group.



Ông Vũ Hoàng Long cũng có nhiều kinh nghiệm với lĩnh vực hàng không khi từng là Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và CTCP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).



﻿Để chuẩn bị cho chiến lược hạ tầng quy mô lớn, tháng 8/2025, Masterise đã nâng vốn điều lệ từ 6.727 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn lên tới 85% tổng mức đầu tư của dự án sân bay Gia Bình.

Masterise Group vốn được biết đến là nhà phát triển bất động sản cao cấp với hệ sinh thái dự án tại Đông Nam Á. Nhiều dự án như Grand Marina, Saigon; The Global City; Masteri West Heights; Masteri Rivera Danang hay The Centric Hải Phòng đều hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, pháp lý và tiến độ.﻿