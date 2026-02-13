Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

13-02-2026 - 18:05 PM | Doanh nghiệp

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/02/2026, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

Theo đó, các ông/bà thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) gồm: ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng, ông Phạm Tuấn Anh; cùng các ông/bà thành viên Ban Kiểm soát: ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu đã có đơn từ nhiệm.

Trong đó, lý do được nêu là cần tập trung thời gian cho các nhiệm vụ/kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho Ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên HĐQT phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành của Ngân hàng cho giai đoạn tới

Hiện, Eximbank đang bước vào giai đoạn tái thiết nền móng với 03 trụ cột chiến lược trọng tâm gồm: Xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; Thiết lập và định hình chiến lược quản trị rủi ro; cùng với việc thiết lập và định hình chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, Eximbank sẽ chính thức chuyển trụ sở chính ra Hà Nội vào tháng 3 tới. Đây được xem là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính bước ngoặt của ngân hàng sau 35 năm hoạt động, thể hiện quyết tâm tái cơ cấu và chuyển mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới: Là người cũ của FPT từng giúp đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có Tổng giám đốc mới: Là người cũ của FPT từng giúp đưa vệ tinh của Việt Nam lên vũ trụ Nổi bật

Khi người Việt bớt nhậu: Cú thâu tóm 5 tỷ USD Sabeco của tỷ phú Thái sau 8 năm thu về "trái đắng" hay "quả ngọt"?

Khi người Việt bớt nhậu: Cú thâu tóm 5 tỷ USD Sabeco của tỷ phú Thái sau 8 năm thu về "trái đắng" hay "quả ngọt"? Nổi bật

Cục Thuế ban hành công văn hỏa tốc

Cục Thuế ban hành công văn hỏa tốc

17:33 , 13/02/2026
Hạ tầng GELEX (GEL) thông qua việc góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Hạ tầng GELEX (GEL) thông qua việc góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

16:30 , 13/02/2026
Hạ tầng GELEX góp 20% vốn vào DN đầu tư sân bay Gia Bình

Hạ tầng GELEX góp 20% vốn vào DN đầu tư sân bay Gia Bình

16:07 , 13/02/2026
Quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates bất ngờ hiện diện tại Thế giới Di động

Quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates bất ngờ hiện diện tại Thế giới Di động

15:03 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên