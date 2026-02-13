Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã CK: VCG) vừa thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Doanh nghiệp không nêu rõ nguyên nhân của việc thay đổi nhân sự này. Cùng thời điểm, HĐQT bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn – hiện là thành viên HĐQT – giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2/2026.



Ông Trần Đình Tuấn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Pacific Holdings – cổ đông lớn nhất tại Vinaconex với tỷ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.



Bên cạnh đó, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp này như Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Thiết kế và Nội thất; thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Vimeco.



Theo công bố, ông Trần Đình Tuấn hiện nắm giữ hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương đương khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.



Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng lớn tại Việt Nam, hoạt động trong các mảng xây dựng dân dụng – công nghiệp, hạ tầng giao thông và phát triển đô thị. Doanh nghiệp từng gây chú ý khi tham gia liên danh Vietur trúng thầu gói thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án cũng ghi nhận một số kiến nghị từ các liên danh khác.



Về kết quả kinh doanh, quý IV/2025, Vinaconex đạt doanh thu thuần gần 4.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 347 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 16.064 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.



Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ mảng tài chính với doanh thu 3.585 tỷ đồng, tăng gấp 10,7 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Vinaconex đã thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) – đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina, qua đó ghi nhận khoản thu đáng kể.



Trong năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Vinaconex vượt khoảng 4% mục tiêu doanh thu và hoàn thành gấp 3,4 lần kế hoạch lợi nhuận năm.



Theo Quyết định số 1176/QĐ-TTCP phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2026, Vinaconex nằm trong danh sách các doanh nghiệp được thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án.

Vinaconex thành lập năm 1988, nằm trong số những doanh nghiệp xây dựng lớn của Việt Nam. Vinaconex là một trong những nhà thầu chủ lực, tham gia thi công nhiều dự án cao tốc trọng điểm Quốc gia.

Vinaconex đã trúng thầu hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước như Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…

Một trong những hợp đồng nổi tiếng nhất có tên Vinaconex là ﻿gói thầu 5.10 "thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Vinaconex là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, liên danh trúng với giá trúng thầu của gói 5.10 nói trên, giá trị gần 28.000 tỷ đồng và 338.849.804 USD.

Vinaconex còn tham gia nhiều dự án giao thông quan trọng khác như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành; dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô,…﻿