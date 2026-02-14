Doanh nghiệp top đầu ngành giá kệ thưởng Tết lớn - Tặng ô tô thay lời tri ân nhân viên

Mới đây, đoạn clip ghi lại không khí sôi động tại bữa tiệc Tất niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatech Việt Nam đã nhanh chóng "viral" trên các nền tảng mạng xã hội. Tâm điểm của sự chú ý là màn trao thưởng ô tô Toyota Vios và ô tô Xpander cho nhân viên kinh doanh xuất sắc cùng chương trình bốc thăm rất nhiều phần quà có giá trị lớn gồm xe máy Honda Vision, iPhone 16, tivi, laptop,... và nhiều thiết bị gia dụng khác.

Sự kiện tất niên được tổ chức tại cả hai nhà máy Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ công nhân viên và đông đảo người theo dõi qua livestream. Ông Phạm Văn Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết, bữa tiệc không chỉ là dịp tổng kết cuối năm, mà còn là hoạt động truyền thống nhằm khích lệ tinh thần, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhân sự cho sự phát triển chung của Tập đoàn.

Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhận thưởng tại Hồ Chí Minh

Khoảnh khắc các nhân sự kinh doanh xuất sắc được xướng tên và lên sân khấu nhận ô tô thu hút sự chú ý của toàn bộ khán phòng. Hoạt động khen thưởng được tổ chức công khai trước tập thể cán bộ nhân viên hai miền thể hiện sự ghi nhận thành tích dựa trên kết quả làm việc thực tế.

Là nhân sự xuất sắc được vinh danh với phần thưởng cao nhất, một chiếc ô tô Xpander, anh Đới Đăng Phan - Chuyên viên kinh doanh Vinatech đã không giấu nổi niềm vui: "Với tôi, phần thưởng này không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn là sự ghi nhận vô gá của Ban lãnh đạo với những nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua. Đây là động lực to lớn để tôi tiếp tục cống hiến, cùng anh em đưa Tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa."

Đặc biệt, bên cạnh các phần thưởng hiện vật, Vinatech Group còn triển khai chương trình ESOP dành cho những nhân sự có thâm niên và đóng góp nổi bật. Việc trao tặng cổ phần không chỉ tập trung vào thu nhập ngắn hạn mà còn hướng tới quyền lợi dài hạn. Đây là chính sách nhằm ghi nhận đóng góp và tạo động lực, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Ban lãnh đạo trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Chương trình thưởng ESOP dành cho CBCNV

Được biết, Vinatech Group là một trong những đơn vị uy tín trên thị trường về giải pháp kho tự động với 15 năm kinh nghiệm thực chiến. Năm vừa qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án kho thông minh trên toàn quốc và khai trương chi nhánh tại Úc. Trong thời gian tới, Vinatech Group sẽ tiếp mở rộng sang các thị trường khác như Mỹ, EU,...

Song song với chiến lược mở rộng quy mô và thị trường, Vinatech Group duy trì chính sách đãi ngộ nhân sự toàn diện, hướng đến sự phát triển lâu dài và ổn định. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi rõ ràng cùng lộ trình thăng tiến minh bạch.

Chương trình Tất niên tri ân CBCNV tại Vinatech Group

Các hình thức trao thưởng và ghi nhận của Vinatech Group tại sự kiện Tất niên được xem là sự tri ân xứng đáng cho những đóng góp vượt trên cả kỳ vọng của đội ngũ nhân sự. Giá trị của những phần quà không chỉ nằm ở yếu tố vật chất mà còn là minh chứng cho sự ghi nhận công khai, minh bạch từ ban lãnh đạo.

Qua đó, cán bộ nhân viên cảm nhận rõ sự đồng hành từ Ban lãnh đạo, được tiếp thêm động lực làm việc và củng cố tinh thần gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, cách tiếp cận này được đánh giá là lợi thế quan trọng, giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng nền tảng bền vững cho những bước phát triển tiếp theo.

Nhằm đẩy mạnh chiến lược mở rộng hoạt động trong nước và quốc tế, Vinatech Group đang tuyển dụng nhiều vị trí như: Chuyên viên kinh doanh dự án, kỹ sư cơ khí - tự động hóa, kỹ sư thiết kế, nhân sự sản xuất & lắp đặt,... Doanh nghiệp cho biết sẽ tạo điều kiện làm việc chuyên nghiệp, thu nhập và đãi ngộ xứng đáng, cùng lộ trình phát triển rõ ràng cho người lao động.

Thông tin liên hệ:

Website: vinatechgroup.vn/tin-tuyen-dung

Email tuyển dụng: hr@vinatechgroup.vn

Hotline: 086 758 9999