Ngoài Vingroup, những DN Việt nào lọt Top 500 Châu Á 2026: Bất ngờ xuất hiện một ông bầu nổi tiếng

Theo kết quả đánh giá độc lập từ tạp chí TIME và đơn vị nghiên cứu dữ liệu Statista, các doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách năm nay đều phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe về tăng trưởng doanh thu, mức độ hài lòng của nhân viên và tính minh bạch trong phát triển bền vững (ESG).

Dẫn đầu là Vingroup (hạng 57) và Vinhomes (hạng 352). Bộ đôi này tiếp tục áp đảo về quy mô tài chính trong năm 2025: Vingroup ghi nhận doanh thu kỷ lục cùng lợi nhuận sau thuế 11.146 tỷ đồng, trong khi Vinhomes báo lãi ròng lên tới 42.111 tỷ đồng.

Ở nhóm công nghệ và bán lẻ, hệ sinh thái FPT đóng góp hai đại diện. Tập đoàn FPT xuất sắc đứng ở vị trí 146 với số điểm 86.06, phản ánh đà tăng trưởng bền vững của mảng công nghệ khi kết thúc năm 2025 với mức lãi sau thuế 9.369 tỷ đồng. Đáng chú ý, FPT Retail cũng ghi tên mình vào bảng xếp hạng ở vị trí 393 (79.44 điểm). Động lực từ chuỗi dược phẩm Long Châu đã giúp đơn vị này bứt phá mạnh mẽ, đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.219 tỷ đồng.

Khối tài chính ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế với hai đại diện thuộc nhóm Big4. BIDV xếp hạng 280 (82.75 điểm) và VietinBank xếp hạng 461 (75.55 điểm).

Cụ thể, VietinBank báo lãi trước thuế lên tới 43.446 tỷ đồng, trong khi BIDV cũng bám đuổi với con số 37.863 tỷ đồng. Sự ổn định về quy mô và lợi nhuận là yếu tố then chốt giúp hai ngân hàng này đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của TIME.

Bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận sự hồi phục rõ nét của nhóm doanh nghiệp tiêu dùng và vận tải. Tập đoàn Masan đứng thứ 411 với 78.65 điểm, khép lại năm 2025 với lợi nhuận sau thuế (phân bổ cho cổ đông công ty mẹ) đạt 6.764 tỷ đồng, tăng trưởng 58% nhờ tối ưu hóa chuỗi bán lẻ.

Trong khi đó, Vietnam Airlines "hạ cánh" ở vị trí 472 (74.37 điểm) sau một năm nỗ lực tái cơ cấu toàn diện. Hãng hàng không quốc gia đã chính thức thoát lỗ và báo lãi sau thuế 7.713 tỷ đồng, một tín hiệu tích cực cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của ngành hàng không.

Cuối cùng, điểm nhấn thú vị nhất trong danh sách là sự xuất hiện của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của Bầu Đức ở vị trí 497 (72.52 điểm). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình "lội ngược dòng" của doanh nghiệp bầu Đức khi năm 2025 ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục lịch sử 2.243 tỷ đồng, chính thức xóa sạch lỗ lũy kế và đưa tổng tài sản vượt mốc 1 tỷ USD.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, HAGL cũng được đánh giá khá tốt về tính minh bạch bền vững (ESG) với hạng 440 nhờ chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp theo quy chuẩn Global GAP. Đặc biệt, khía cạnh phúc lợi nhân sự được hiện thực hóa mạnh mẽ khi ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa quyết định tặng 160 căn hộ có giá trị từ 2 đến 8 tỷ đồng cho các cán bộ nhân viên chủ chốt để tri ân sự gắn bó trong giai đoạn gian khó, minh chứng rõ nét cho sự hồi phục thực sự của doanh nghiệp phố Núi.