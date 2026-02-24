Thế Giới Di Động chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Thế Giới Di Động dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 18/4/2026 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 16/3/2026.

Nội dung chính của cuộc họp gồm Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; Báo cáo tài chính hằng năm; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của công ty; Phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con vào kết quả kinh doanh; Phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025 và các nội dung khác giao Chủ tịch HĐQT quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 9/2/2025, các quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 1,84 triệu cổ phiếu MWG của Thế Giới Di động. Cụ thể như sau:

Nguồn: MWG

Sau giao dịch, nhóm quỹ nước ngoài này giảm sở hữu từ hơn 74,7 triệu cổ phiếu MWG (5,0901%) về hơn 72,9 triệu cổ phiếu (4,9647%). Với tỷ lệ này, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Thế Giới Di Động mang về doanh thu thuần hơn 156.457,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 7.075,5 tỷ đồng, tăng 89,5%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Thế Giới Di Động tăng 19,2% so với đầu năm, lên mức hơn 83.958,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 33.874,3 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 27.266,9 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 50.799,6 tỷ đồng, tăng 20,1% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn hơn 29.930,9 tỷ đồng, chiếm 58,9% tổng nợ.