Tập đoàn Geleximco rời ghế cổ đông lớn Chứng khoán An Bình

Tập đoàn Geleximco - CTCP đã có báo cáo kết quả giao dịch thoái vốn tại Chứng khoán An Bình (ABS, MCK: ABW, sàn UPCoM).

Cụ thể trong thời gian từ 15/1 đến 13/2/2026, Tập đoàn Geleximco đã bán ra 41,4 triệu trong tổng số 46,4 triệu cổ phiếu ABW đăng ký, qua đó giảm sở hữu tại Chứng khoán An Bình từ 46,37 triệu cổ phiếu xuống 4,9 triệu cổ phiếu, tương đương giảm từ 45,85% xuống còn 4,9%.

Lý do không hoàn tất giao dịch như đăng ký là bởi không tìm được đối tác phù hợp. Sau giao dịch trên, Tập đoàn Geleximco không còn là cổ đông lớn của ABS.

Kết phiên 13/2, cổ phiếu ABW dừng ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu. Tạm lấy đây là giá thực hiện giao dịch, ước tính Tập đoàn Geleximco thu về hơn 450 tỷ đồng.

Được biết, bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch HĐQT ABS, đồng thời là Ủy viên HĐQT Geleximco. Ông Trần Kim Khánh - Phó Tổng Giám đốc Geleximco, kiêm Ủy viên HĐQT ABS.

Trước Tết Nguyên đán, Chứng khoán An Bình bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt theo Quyết định số 140/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026.

Theo quyết định này, Chứng khoán An Bình bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 1/10/2024 đến ngày 21/10/2025.

Doanh nghiệp cũng bị xử phạt 275 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2024 đến ngày 27/1/2026, Công ty cung cấp sản phẩm A-CASH để vay tiền của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác theo quy định.

Tổng số tiền phạt là 412,5 triệu đồng.



