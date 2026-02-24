Dàn cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu sử dụng hơn 1.700 tỷ đồng vào việc gì?

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu).

Trong đó, bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội)- cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990)- cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981)- cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987), cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Các bị can đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền".

Bị can Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 - 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can trên đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty nhằm huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can đã thuê các cộng tác viên, nhân viên kinh doanh đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh mà Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.

Theo đó, các đối tượng quảng cáo rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, thu nhiều lợi nhuận. Nếu khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9 - 13,5% tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, đã có 459 người chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng.

Theo VKSND TP.Hà Nội đến nay, mới có 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu với tổng số tiền là hơn 970 tỷ đồng. Số nạn nhân này đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, hai bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án" cho Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền "chạy án", Lan và Tú đưa cho luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương. Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.



