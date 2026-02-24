Nóng: Hoàng Hà Angels ngừng hợp tác TikToker ‘Thắng không kịp’ sau vụ bạo lực với vợ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo lực với vợ, ngay cả khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay, gây phẫn nộ. Clip do chính người vợ có tên P.N. trích xuất camera đăng tải lại, thu hút nhiều triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày xuất hiện.

Người đàn ông nêu trên nhanh chóng được nhiều người nhận ra là một TikToker có tiếng, với gần 600N follower, chuyên đóng clip hài cho hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ Hoàng Hà Mobile - TikToker Thắng Không Kịp/ Thắng Phỏng (tên thật Phùng Văn Thắng, SN 1995).﻿

Ngày 24/2, Hoàng Hà Angels - đơn vị mà Thắng làm việc vừa phát đi thông báo chính thức về việc ngừng hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng – thành viên trực thuộc mạng lưới này.

Theo nội dung công bố, quyết định được đưa ra dựa trên tôn chỉ hoạt động và các giá trị cốt lõi mà tổ chức theo đuổi trong thời gian qua. Hoàng Hà Angels nhấn mạnh luôn đặt chuẩn mực đạo đức và sự tử tế làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, đồng thời kiên quyết nói không với các hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào về thể xác hay tinh thần. Đại diện tổ chức cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng trong thời gian tới.﻿

Cùng ngày, tức khoảng một ngày sau khi vụ việc bùng lên, Thắng mở lại kênh TikTok, lên tiếng về toàn bộ ồn ào.