Kỷ lục 25.000 tấn thép xuất hành đầu xuân, Hòa Phát đỏ lửa xuyên Tết

Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2), Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng 25.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, ống thép. Đây là con số rất cao, báo hiệu một năm tăng trưởng tốt của ngành thép.



Các Nghị quyết của Đảng xác định mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp, hạ tầng giao thông đô thị hiện đại.

Từ định hướng trên, hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn khắp cả nước được đẩy mạnh triển khai như các tuyến cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay quốc tế Gia Bình, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Khu đô thị thể thao Olympic, các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị đa mục tiêu…Vì vậy, nhu cầu thép cho xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông, đô thị là cực lớn.

Với đặc thù sản xuất công nghiệp, toàn bộ các Khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát hoạt động xuyên Tết với 3 ca liên tục đỏ lửa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều đơn hàng được triển khai cấp tập ngay những ngày đầu Xuân mới.

Theo ông Kiều Chí Công - Giám đốc Thép Hòa Phát Hưng Yên, với nhu cầu xây dựng tăng cao, năm nay sẽ đánh dấu mức tăng trưởng mạnh vượt bậc của ngành thép. Hòa Phát sẽ đẩy mạnh khai thác tối đa công suất các nhà máy. Đặc biệt, năm 2026 Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất sẽ hoạt động đầy đủ công suất 12 triệu tấn thép/năm.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, đường sắt tốc độ cao, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.