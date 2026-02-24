Sắp có thương hiệu ô tô Việt thứ hai sau VinFast, ra xe đầu tiên ngay tháng 6/2026

Trong Thông điệp số 21 năm 2026 gửi cán bộ, nhân viên, ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO cho biết Tập đoàn sẽ đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu ô tô riêng, trở thành thương hiệu ôtô Việt thứ hai sau VinFast.

Theo đó, dựa trên kinh nghiệm và thành công của xe Bus và xe Tải mang thương hiệu THACO, THACO AUTO sẽ giới thiệu và bán hàng dòng sản phẩm Minibus mang thương hiệu THACO vào tháng 6/2026, xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027. Trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa.

Doanh nghiệp định hướng tập trung nghiên cứu – phát triển sản phẩm theo nhu cầu riêng biệt, gia tăng yếu tố cá nhân hóa, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ phụ tùng.

Song song với chiến lược sản phẩm, Thaco Auto sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, bao gồm mô hình showroom xe du lịch đa thương hiệu và chuỗi showroom xe tải nhẹ, xe du lịch phổ thông phủ về tận các xã, phường.

Hiện Thaco Auto là một trong những doanh nghiệp ô tô có quy mô lớn tại Việt Nam, sở hữu tổ hợp sản xuất – lắp ráp tại Chu Lai (Đà Nẵng).

Công ty đang lắp ráp và phân phối các thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot; đồng thời lắp ráp và phân phối BMW, phân phối MINI ở phân khúc xe sang. Ở mảng xe thương mại, doanh nghiệp phát triển các dòng xe tải, xe bus và xe chuyên dụng thương hiệu Thaco với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 70%.

Kế hoạch năm 2026, Thaco Auto đặt mục tiêu tiêu thụ hơn 96.600 xe, đạt doanh thu 65.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 30,5 triệu USD, duy trì lực lượng khoảng 13.000 nhân sự và chi đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sang năm 2027, doanh thu dự kiến tăng lên 72.000 tỷ đồng, gắn với việc tham gia phân khúc xe du lịch thương hiệu riêng.

Trên thị trường hiện nay, doanh nghiệp duy nhất phát triển ô tô du lịch mang thương hiệu Việt là VinFast, thành lập năm 2019 và theo đuổi chiến lược xe điện.

Trong khi đó, suốt ba thập niên qua, thị trường chủ yếu do các hãng nước ngoài như Toyota, Honda, Ford, Mercedes-Benz… chi phối. Phần lớn doanh nghiệp sản xuất trong nước vẫn hoạt động theo mô hình lắp ráp, phân phối thương hiệu ngoại, trong khi quyền quyết định chuỗi cung ứng và chiến lược sản phẩm thuộc về công ty mẹ ở nước ngoài; nhiều thương hiệu khác đơn thuần là nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, việc Thaco công bố lộ trình phát triển ô tô du lịch thương hiệu riêng được xem là bước đi đáng chú ý, song cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực nghiên cứu – phát triển và sức cạnh tranh khi sản phẩm chính thức ra thị trường.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đang hoàn thiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Dự thảo đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tiêu thụ xe sản xuất trong nước lên 80–85%, tiến tới làm chủ chuỗi cung ứng và từng bước làm chủ ngành công nghiệp ô tô.