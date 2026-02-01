THACO sắp bán minibus, chuẩn bị ra mắt xe du lịch riêng: Tỷ phú Trần Bá Dương bật mí về lộ trình

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc THACO - ông Trần Bá Dương vừa gửi tâm thư tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, trong đó nêu định hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phát triển các mảng trọng tâm của tập đoàn trong giai đoạn tăng tốc của chiến lược 5 năm 2023–2027.

Trong thư, ông Trần Bá Dương đánh giá năm 2026 tiếp tục là năm kinh tế thế giới nhiều biến động, song Việt Nam được dự báo là điểm đến quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước bứt phá. Với THACO, đây là năm tăng tốc sau giai đoạn tái cấu trúc, hướng tới mục tiêu hình thành tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới, hoạt động trên nền tảng công nghiệp và số hóa, có quy mô lớn và hàm lượng công nghệ cao. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 180.000 tỷ đồng vào năm 2027, với hơn 100.000 nhân sự.

Ở mảng ô tô, ông cho biết THACO AUTO sẽ tiếp tục phát triển các dòng xe mang thương hiệu riêng. Dòng minibus thương hiệu THACO dự kiến được giới thiệu và bán ra từ tháng 6/2026, trong khi xe du lịch thương hiệu THACO dự kiến ra mắt năm 2027. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, kinh doanh phụ tùng và mở rộng hệ thống bán lẻ. Năm 2026, THACO AUTO đặt mục tiêu doanh số hơn 96.600 xe, doanh thu khoảng 65.500 tỷ đồng, với kế hoạch đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, THACO INDUSTRIES tiếp tục mở rộng công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, nông nghiệp và cơ khí đa dụng, đồng thời tham gia sâu hơn vào các dự án đường sắt đô thị và công nghiệp nặng. Tập đoàn dự kiến triển khai tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng tại TP.HCM với quy mô 320 ha từ năm 2026, sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị chuyên dụng đường sắt, thiết bị thi công hạ tầng và các sản phẩm cơ khí công nghiệp phục vụ nhiều ngành. Doanh thu mảng này năm 2026 ước đạt hơn 15.800 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, THACO AGRI tiếp tục mở rộng các khu liên hợp trồng trọt và chăn nuôi tại Lào, Campuchia và Gia Lai, đồng thời triển khai thêm các dự án chăn nuôi, lúa gạo và dược liệu. Năm 2026, doanh thu mảng nông nghiệp dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản, Đại Quang Minh được giao vai trò đầu tư – xây dựng các dự án giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp và các dự án TOD. Doanh nghiệp dự kiến khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án trong năm 2026, với kế hoạch giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng.

Các mảng thương mại – dịch vụ và logistics cũng được mở rộng. THISO tiếp tục phát triển hệ thống trung tâm thương mại tích hợp, trong khi THILOGI mở rộng mạng lưới logistics, đầu tư phương tiện vận tải, container lạnh và cảng cạn để phục vụ chuỗi cung ứng nông sản và hàng hóa.

Tại Chu Lai, THACO tiếp tục đầu tư hệ sinh thái công nghiệp đa ngành gồm sản xuất ô tô, cơ khí, logistics, chế biến nông sản và khu đô thị. Năm 2026, tổng vốn giải ngân tại khu vực này dự kiến hơn 5.400 tỷ đồng, đồng thời tuyển thêm khoảng 1.300 nhân sự.

Về quản trị, ông Trần Bá Dương cho biết THACO tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển tập đoàn công nghiệp đa ngành trên nền tảng số hóa và tự động hóa, với lộ trình hoàn thành hệ thống ERP cho các đơn vị cơ sở trong năm 2026 và số hóa toàn diện công tác quản trị vào năm 2027. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự có kỷ luật, kỹ thuật, khả năng đổi mới và thích ứng với xu thế số hóa.

Theo lãnh đạo THACO, năm 2026 không chỉ là năm bứt phá các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà còn là giai đoạn quan trọng để nâng tầm quản trị và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành mang tầm khu vực vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Kỳ Thư