Xanh SM tiếp tục vượt Grab: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của hãng xe điện Việt

Mặc dù gia nhập thị trường muộn hơn nhiều so với các đối thủ ngoại, Xanh SM tiếp tục vượt mặt Grab để chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu ở phân khúc gọi xe ô tô tại Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2025.

Từ tân binh đến vị thế "ông vua" mới của thị trường 4 bánh

Theo báo cáo Connected Consumer Quý IV/2025 vừa được Decision Lab công bố, thị trường gọi xe Việt Nam đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng. Ở phân khúc gọi xe ô tô (Ride-hailing Car), Xanh SM Taxi đã ghi nhận tỷ lệ sử dụng thường xuyên nhất lên tới 65%, trong khi "cựu vương" GrabCar dừng lại ở mức 61%.

Trước đó, báo cáo thị phần quý IV/2024 của Mordor Intelligence đã cho thấy Xanh SM chiếm 37,41 % thị phần trong taxi công nghệ, vượt qua Grab (36,62 %) và dẫn đầu thị trường vào cuối năm 2024. Đây cũng là lần đầu Xanh SM vượt Grab về thị phần trong lĩnh vực này.

Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn về giá trị giao dịch (GMV), số liệu từ Mordor Intelligence còn cho thấy sự áp đảo mạnh mẽ hơn. Trong quý IV/2025, Xanh SM đã chiếm tới 51,5% thị phần tổng giá trị giao dịch thị trường gọi xe 4 bánh, nới rộng khoảng cách đáng kể so với Grab (hiện giữ 42,64%) và Be Group (5,86%). Đây là quý thứ 5 liên tiếp Xanh SM duy trì vị thế số 1 kể từ khi bắt đầu vượt qua Grab về GMV vào cuối năm 2024.

Sự bứt phá này không phải là ngẫu hứng. Đà tăng trưởng của hãng xe điện này đã được duy trì ổn định xuyên suốt năm 2025, từ 39,85% trong quý I, tăng lên 44,68% trong quý II và chính thức vượt ngưỡng 50% vào giai đoạn nước rút cuối năm.

Tỷ lệ sử dụng ứng dụng gọi taxi thường xuyên nhất

Mức độ hài lòng khi sử dụng ứng dụng gọi taxi

Lý giải cho sự đổi ngôi này, báo cáo Connected Consumer cho thấy Xanh SM đã đánh đúng vào hai "tử huyệt" của thị trường: Tiêu chuẩn dịch vụ đồng nhất và xu hướng sống bền vững.

Trong khi các nền tảng như Grab hay Be hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ (marketplace), nơi chất lượng xe và thái độ tài xế phụ thuộc nhiều vào từng cá nhân đối tác thì Xanh SM vận hành theo mô hình đội xe sở hữu trực tiếp (vòng kín).

Điều này cho phép hãng kiểm soát tuyệt đối chất lượng phương tiện. Theo báo cáo của Decision Lab, Xanh SM Taxi chiếm ưu thế tuyệt đối về mức độ hài lòng nhờ các yếu tố: xe mới, sạch sẽ, không mùi xăng và trải nghiệm di chuyển êm ái.

Đặc biệt, thái độ chuyên nghiệp và lịch sự của đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản đã trở thành "vũ khí" sắc bén giúp Xanh SM ghi điểm với nhóm khách hàng văn phòng và trung lưu.

Ngược lại, Grab dù vẫn giữ lợi thế về mạng lưới đối tác rộng khắp và thuật toán phân bổ xe nhanh chóng, nhưng đang dần bị mất điểm ở phân khúc cao cấp do sự xuống cấp của một bộ phận xe cũ và phí surcharge (phụ phí) cao vào giờ cao điểm.

Sự phân hóa Gen Z và bài toán giữ chân người dùng

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo Connected Consumer Q4 2025 là sự phân hóa rõ rệt trong hành vi của các thế hệ. Trong khi Grab vẫn là cái tên phổ biến với nhóm khách hàng Gen Y nhờ thói quen sử dụng lâu năm và hệ sinh thái "siêu ứng dụng" bao gồm cả giao thức ăn và thanh toán, thì Xanh SM đang thu hút mạnh mẽ nhóm người dùng trẻ Gen Z, những người đặt ưu tiên hàng đầu vào trải nghiệm cá nhân và ý thức bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa có hồi kết. Grab hiện vẫn là ứng dụng dẫn đầu về mức độ thâm nhập tổng thể (tính cả mảng xe máy và giao đồ ăn) với 69% người dùng được khảo sát lựa chọn. GrabBike vẫn là "vùng đất" khó xâm phạm của hãng xe đến từ Singapore khi giữ 47% tỷ lệ sử dụng thường xuyên nhất, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Mức độ thâm nhập tổng thể (tính cả mảng xe máy và giao đồ ăn)

Ông Thue Quist Thomasen, Giám đốc Điều hành Decision Lab nhận định: “Khi đà tăng trưởng tương tác chững lại, bài toán của thương hiệu không còn là xuất hiện ở khắp mọi nơi, mà là làm tốt ở những kênh thực sự quan trọng. Vị thế dẫn đầu có thể vẫn được duy trì, nhưng lòng trung thành của người dùng ngày càng phân mảnh. Những thương hiệu chiến thắng sẽ là những đơn vị tập trung vào các nền tảng tạo ra sự gắn bó lâu dài thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ chạy theo độ phủ.”

Theo dự đoán của Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe tại Việt Nam được ước tính đạt 1,25 tỷ USD vào năm 2026, và dự kiến sẽ tăng lên 3,04 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19,53% trong giai đoạn dự báo 2026-2031.

Sự trỗi dậy của Xanh SM không chỉ làm thay đổi thứ hạng thị phần mà còn thúc đẩy toàn bộ ngành chuyển dịch sang phương tiện xanh. Các đối thủ như Grab hay Be cũng đã bắt đầu có những động thái bắt tay với các hãng xe điện để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua "Net Zero".

Cuộc chiến trong năm 2026 tới đây dự kiến sẽ không còn nằm ở cuộc đua đốt tiền khuyến mãi, mà sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành và cá nhân hóa trải nghiệm. Xanh SM với lợi thế về vốn và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái Vingroup đang có đà tiến rất tốt, nhưng bài toán về tối ưu chi phí vận hành đội xe sở hữu sẽ là thử thách lớn nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu một cách bền vững.

Nguồn: Connected Consumer Q4 2025 (Decision Lab), Mordor Intelligence