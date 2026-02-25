Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt 100%, cổ phiếu lập đỉnh lịch sử

Phiên sáng 25/2, cổ phiếu HPB tăng trần lên 36.500 đồng/cp, nối dài chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng trần ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

CTCP Bao bì PP Hải Phòng (mã CK: HPB) vừa thông báo ngày 4/3/2026 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng/cp.

Với hơn 3,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 36,5 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, thời gian chi trả vào ngày 10/4.

Đây là mức cổ tức cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động, vượt xa kế hoạch ban đầu chỉ 10-15% cho năm 2025. Trước đó, trong hai năm 2023-2024, HPB duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 15% mỗi năm.

Tại thời điểm 31/12/2025, cơ cấu cổ đông của HPB cho thấy mức độ tập trung cao khi 6 cổ đông cá nhân lớn nắm gần 71% vốn điều lệ, chủ yếu là lãnh đạo và người nội bộ.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Mai Văn Bình sở hữu 24,48%; Thành viên HĐQT Trần Thị Thanh Hương nắm 13,25%; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Mai Thúc Định giữ 10,43%; Thành viên HĐQT Mai Hương sở hữu 9,99%; Thành viên HĐQT Bùi Tố Hùng nắm 7,49% và bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh nắm 5,19%.

Với tỷ lệ sở hữu lớn, nhóm cổ đông này sẽ nhận phần lớn giá trị từ đợt chia cổ tức “khủng” nói trên.

Thông tin chia cổ tức 100% đã tạo hiệu ứng tích cực lên thị giá. Phiên sáng 25/2, cổ phiếu HPB tăng trần lên 36.500 đồng/cp, nối dài chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng trần ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

So với cùng kỳ năm trước, cổ phiếu này tăng gần 90%, và so với 1 tháng trước cổ phiếu tăng khoảng 70%, thiết lập vùng đỉnh mới kể từ khi giao dịch trên thị trường.

Đáng chú ý, quyết định tạm ứng cổ tức 100% được công bố khi doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính năm 2025.

Cùng ngày 4/3 là thời điểm chốt danh sách nhận cổ tức, công ty cũng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 08/04 tại Hải Phòng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, HPB ghi nhận doanh thu hơn 159 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 75% và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tiền thân là Nhà máy Bao bì PP Hải Phòng thành lập năm 1993, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2003 và đưa cổ phiếu lên giao dịch từ năm 2010.

HPB hiện sản xuất các sản phẩm bao bì như bao phân bón, bao thức ăn chăn nuôi, bao xi măng… dưới thương hiệu HAIPAC, phân phối trên phạm vi cả nước. Vốn điều lệ hiện đạt 38,8 tỷ đồng.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

