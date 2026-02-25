Công ty 11.000 tỷ của Viettel báo tin vui

Theo báo cáo cập nhật mới nhất, Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã CK: CTR) khởi động năm 2026 với kết quả kinh doanh khả quan. Riêng tháng 1, doanh thu đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận trước thuế đạt gần 64 tỷ đồng, cao hơn 26%.



Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 8% kế hoạch doanh thu năm (15.653 tỷ đồng) và 8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế (778 tỷ đồng) sau một tháng.

Xét về cơ cấu, doanh thu ngoài Tập đoàn đạt 570 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm 252 tỷ đồng. Thị trường trong nước tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 87% tổng doanh thu, còn thị trường quốc tế chiếm 13%.



Ở mảng vận hành khai thác trong nước, công ty duy trì ổn định tài nguyên mạng lưới nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tại thị trường nước ngoài, Viettel Construction đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KPI về mạng lưới, xử lý sự cố truyền dẫn cho các nhà mạng như Mytel (Myanmar), Metfone (Campuchia) và một số doanh nghiệp TowerCo khác. Doanh thu mảng này năm 2026 dự kiến đạt gần 558 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.



Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, tính đến hết tháng 1/2026, doanh nghiệp sở hữu 12.000 trạm BTS, tiếp tục giữ vị thế TowerCo lớn nhất Việt Nam. Công ty hiện quản lý 2,45 triệu m² DAS, 2.716 km truyền dẫn và 17,7 MWp điện mặt trời. Số trạm BTS có từ hai nhà mạng thuê chung đạt 480 trạm, tương ứng tỷ lệ dùng chung 1,037.



Đáng chú ý, doanh nghiệp đang xúc tiến dự án điện gió tại Quảng Trị, đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị và triển khai lắp đặt cột đo gió, dự kiến vận hành đo gió từ tháng 3/2026. Mảng đầu tư hạ tầng năm nay được kỳ vọng mang về khoảng 77 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với 2025.



Ở mảng xây dựng, lĩnh vực dự án B2B ghi nhận nguồn việc 255,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời hoàn tất kế hoạch đào tạo đội ngũ chỉ huy trưởng công trình, đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đảm bảo nguồn nhân lực đạt chuẩn để triển khai các dự án quy mô lớn.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR chốt phiên 24/2 ở mức 95.800 đồng/cp, vốn hóa đạt khoảng 10.958 tỷ đồng.