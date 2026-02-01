Cụ bà U90 sở hữu khối tài sản hơn 400 tỷ đồng, đút túi hơn 40 tỷ tiền cổ tức trong vòng 1 năm

Bà Trần Thị Thái, sinh năm 1937, năm nay 89 tuổi, là một nữ doanh nhân lão làng trong ngành mía đường tại Việt Nam. Bà Thái là mẹ ruột của ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT của CTCP Mía Đường Sơn La (SLS).﻿

Kể từ năm 1976 – 1995, bà Trần Thị Thái chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 1995 – 2003, nữ doanh nhân bắt đầu chuyển hướng trở thành chủ doanh nghiệp. Đến năm 2003, bà lên nắm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Kim Hà Việt. Hiện nay, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kim Hà Việt là ông Trần Ngọc Hiền.

Bà Trần Thị Thái là một doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường. Bà từng tham gia vào ban quản trị và ban lãnh đạo của loạt doanh nghiệp mía đường lớn ở Việt Nam, chẳng hạn như CTCP Mía đường Bến Tre (Bentresuco), CTCP Đường Kon Tum (KTS), CTCP Mía đường Cần Thơ (Casuco), CTCP Mía đường Sóc Trăng (SST), CTCP Mía đường Sơn La (SLS)….

Hiện nay, dù không còn trực tiếp điều hành công ty, nhưng bà Trần Thị Thái vẫn đang nắm giữ nhiều cổ phần tại các doanh nghiệp mía đường. Cụ thể, bà Thái hiện đang nắm giữ gần 2,7 triệu cổ phiếu SLS, tương ứng 27,4% cổ phần của CTCP Mía đường Sơn La, sở hữu 151.100 cổ phiếu KTS, tương ứng 3% cổ phần của CTCP Đường Kon Tum và 11,72% CTCP Mía đường Cần Thơ.

Tính theo giá thị trường, khối tài sản của bà Trần Thị Thái tại hai công ty này là gần 439 tỷ đồng, trong đó, giá trị số cổ phiếu SLS là hơn 435 tỷ và giá trị số cổ phiếu KTS là gần 4 tỷ.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiền thân là Nhà máy Đường trực thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La quản lý, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.

Ngày 12/8/1997,UBND tỉnh Sơn La đã Quyết định Thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Mía đường Sơn La trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quản lý.

Ngày 26/11/2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi sở hữu Công ty Mía đường Sơn La từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, Nhà nước chiếm 58,68% vốn Điều lệ.

Ngày 01/02/2008 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Ngày 31/10/2015, Công ty Mua bán nợ Việt Nam đại diện phần vốn góp Nhà nước đã chính thức thoái hết phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Công ty cổ phần mía đường Sơn La không còn vốn nhà nước tại thời điểm này.﻿

Trong niên vụ 2024–2025, diện tích mía dự kiến thu hoạch của SLS đạt 9.430ha, tăng 284 ha so với vụ trước. Tổng sản lượng mía thu mua là 524.993 tấn.



Niên độ tài chính 2024-2025 (1/7/2024-30/6/2025), SLS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.161 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 374 tỷ đồng, giảm 29%.﻿

Trong 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 2025-2026, doanh thu thuần SLS hơn 548 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ niên độ trước. Tuy nhiên, lãi ròng đạt hơn 174 tỷ đồng, giảm gần 8%.﻿

Mía đường Sơn La còn được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức đều đặn và ở mức cao. Kể từ khi lên sàn năm 2012, chưa năm nào SLS quên chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Những năm gần đây, tỷ lệ chi trả thường lên đến 3 chữ số.﻿

﻿Trong tháng 10/2025, SLS đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 150%, tương ứng với 1 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng. Với việc sở hữu gần 2,7 triệu cổ phiếu SLS, bà Thái nhận về hơn 40 tỷ đồng tiền cổ tức. Đường Kon Tum cũng trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% trong năm 2025, số tiền cổ tức bà Thái nhận được là hơn 151 triệu đồng.