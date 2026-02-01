Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh kỹ sư lập trình bỏ phố về quê, xây 'resort 5 sao' cho rau, thu hút 10.000 người đến

25-02-2026 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Từ bỏ công việc lập trình viên với thu nhập ổn định tại TP.HCM, anh Phương quyết định trở về quê nhà ở xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tại đây, anh xây dựng mô hình trang trại rau sạch đạt chuẩn OCOP 4 sao, mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm và thu hút hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sau nhiều năm làm việc ổn định với mức thu nhập cao trong lĩnh vực lập trình tại TP.HCM, Nguyễn Tấn Phương đã quyết định từ bỏ cuộc sống văn phòng để trở về quê ở xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao. Tại vùng đất nắng gió này, anh xây dựng trang trại trồng rau sạch trên diện tích hơn 4.000m² với hệ thống nhà màng hiện đại.

Trước đây anh tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) năm 2007, anh Phương từng là một kỹ sư CNTT có tiếng, chuyên triển khai các giải pháp IoT (Internet vạn vật) cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chứng kiến nhiều bất cập trong sản xuất nông nghiệp truyền thống, anh nung nấu ý tưởng ứng dụng công nghệ vào canh tác để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Vì vậy, từ cuối năm 2017, anh rời TP.HCM về Đà Nẵng để bắt đầu dự án Afarm – nơi canh tác rau theo nguyên tắc “4 không” (không phân hoá học, không thuốc bảo vệ thực vật, không kích thích tăng trưởng, không giống biến đổi gen).

Qua nhiều nỗ lực, trang trại của anh giờ đây không chỉ sản xuất đều đặn khoảng 1,5 tấn rau sạch mỗi tháng với các sản phẩm như xà lách và dưa lưới đạt chứng nhận OCOP 4 sao, mà còn được các hệ thống siêu thị lớn trong khu vực đưa vào kênh phân phối.

Không dừng lại ở sản xuất, anh Phương còn mở rộng mô hình sang du lịch nông nghiệp – biến Afarm thành điểm đến trải nghiệm cho hàng nghìn học sinh và du khách mỗi năm.

Tại đây, khách có thể tự tay gieo trồng, thu hoạch và tìm hiểu sâu hơn về quy trình trồng rau sạch. Với hơn 10.000 lượt người tham quan hàng năm, hoạt động này đóng góp thêm nguồn thu và quảng bá hiệu quả cho sản phẩm của trang trại.

Đại diện chính quyền xã Hòa Vang đánh giá cao mô hình này vì không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Theo Sở NN&PTNT TP. Đà Nẵng, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chiến lược quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị sản xuất trong giai đoạn tới.

Phụng Tiên

