Chưa đầy 2 tháng, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn lần thứ ba lên 43.400 tỷ đồng

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cập nhật về vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tăng 10% từ 39.500 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 3.900 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn là tư nhân, gồm tiền Đồng Việt Nam và các tài sản khác.

Đây là lần thứ ba trong năm 2026 mà Xanh SM tăng vốn điều lệ. Hai lần trước đều vào tháng 1/2026, khi Xanh SM tăng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó lên 39.500 tỷ đồng. Đây cũng là mốc đánh dấu Xanh SM có vốn điều lệ lên trên 1 tỷ USD, có thể gia nhập đội ngũ kỳ lân (unicorn) công nghệ, là danh hiệu để gọi các startup trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa từ 1 tỉ USD đến dưới 10 tỉ USD trên thế giới.

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM đạt 51,5% thị phần gọi xe Việt Nam trong quý IV/2025, tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Grab xếp thứ hai với 42,64%, trong khi Be chiếm 5,86%.﻿

﻿Báo cáo cũng cho thấy, trong quý IV/2025, thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 490,72 triệu USD, tương ứng với 133,31 triệu chuyến đi được thực hiện.

Cuối năm 2025, nhiều nơi đưa tin Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xem xét kế hoạch niêm yết quốc tế với mức định giá ước khoảng 20 tỷ USD.

Điểm khác biệt định vị Xanh SM hoàn toàn tách biệt khỏi nhóm đối thủ truyền thống như Uber hay Grab nằm ở bản chất "thuần điện" 100% ngay từ ngày đầu khởi tạo. Trong khi các nền tảng gọi xe toàn cầu đang tốn kém hàng tỷ USD để hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện nhằm đạt chuẩn ESG, thì Xanh SM sở hữu lợi thế của "người đi sau" với đội hình không phát thải.

Trước đó, ﻿Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast ngày 7/1/2026 công bố tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng, vượt Tập đoàn Vingroup (77.335 tỷ đồng).