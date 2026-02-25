Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-02-2026 - 09:10 AM | Doanh nghiệp

Chuỗi cửa hàng thời trang nữ này là điểm mua sắm quen thuộc của giới trẻ tại khu vực các tuyến phố đông sinh viên ở Hà Nội.

Chuỗi cửa hàng thời trang nữ MaryJane vừa thông báo dừng hoạt động sau hơn 10 năm. Thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu, kèm theo lịch đóng cửa từng cửa hàng tại Hà Nội.

Theo thông báo, MaryJane sẽ lần lượt ngừng hoạt động các điểm bán theo lộ trình: hết ngày 10/3, cửa hàng tại 65 Hồ Tùng Mậu dừng hoạt động; hết ngày 15/3, hai cửa hàng tại 103 Chùa Bộc và 198 Nguyễn Trãi đóng cửa; và đến hết ngày 30/3, cửa hàng 235 Cầu Giấy cũng là điểm xả hàng cuối cùng sẽ chính thức ngừng hoạt động. Thương hiệu cho biết hiện vẫn triển khai chương trình xả hàng với mức giá thấp trong thời gian còn lại.

Một chuỗi cửa hàng thời trang được giới trẻ yêu thích thông báo dừng hoạt động sau hơn một thập kỷ- Ảnh 1.

Cửa hàng của MaryJane cơ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội).

Trong thông báo gửi khách hàng, MaryJane bày tỏ sự trân trọng với những người đã gắn bó cùng thương hiệu trong suốt thời gian hoạt động.

"Một chặng đường không dài, nhưng đã được gọi tên với hơn 1 thập kỉ, thật may mắn được rất nhiều khách hàng yêu mến trao cơ hội để chúng mình được làm việc, được phục vụ, được nỗ lực và từng phát triển rực rỡ…", thông báo nêu.

Thương hiệu cũng cho biết dù phải "gói gém lại, cất giấu đi bảng hiệu", nhưng vẫn ghi nhận và biết ơn từng thành viên, từng khách hàng đã đồng hành trong suốt hành trình. MaryJane chia sẻ việc dừng hoạt động có thể mở ra những cơ hội mới trong tương lai, đồng thời gửi lời chúc năm mới bình an, sức khỏe và thành công tới khách hàng.

MaryJane từng được biết đến là chuỗi cửa hàng thời trang nữ hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh – sinh viên và người mới đi làm, với các thiết kế đơn giản, dễ mặc và mức giá tầm trung. Trong nhiều năm, thương hiệu này là điểm mua sắm quen thuộc của giới trẻ tại khu vực các tuyến phố đông sinh viên ở Hà Nội.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng vật lý, MaryJane cũng duy trì hoạt động bán hàng trực tuyến. Thương hiệu kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời bán hàng qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram và các nền tảng trực tuyến khác, phục vụ nhóm khách hàng trẻ quen với hình thức mua sắm online.

Thêm một doanh nghiệp phải dừng hoạt động bán hàng đa cấp

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

