Tierra Diamond: Từ boutique cao cấp đến chuỗi cửa hàng chiến lược ở hai trung tâm

Với nhiều người, đây là bước đi táo bạo khi một thương hiệu Việt hiện diện tại hai vị trí có giá thuê thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường. Nhưng với Tierra, đây không phải là cú "tất tay", mà là một bước tiến có tính toán – được chuẩn bị hơn một thập kỷ, nằm trong chiến lược mở rộng quy mô một cách kỷ luật và có lộ trình.

Tierra Diamond hiện sở hữu 15 cửa hàng trên toàn quốc, từng bước khẳng định vai trò của một thương hiệu kim hoàn Việt có định vị rõ ràng trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, số lượng không phải là mục tiêu tối thượng. Suốt nhiều năm, ban lãnh đạo Tierra lựa chọn phát triển theo mô hình boutique – quy mô nhỏ, không phô trương mặt tiền, nhưng tinh chỉnh sâu về quy trình, tiêu chuẩn và trải nghiệm. Đây là thời kỳ mà thương hiệu ưu tiên thử nghiệm, hoàn thiện, và thiết lập những nền tảng quan trọng nhất: minh bạch, cá nhân hóa và thẩm mỹ mang tính tinh giản hiện đại.

Khi mô hình boutique đã đạt độ chín, khi dữ liệu khách hàng đủ dày và hệ thống vận hành đủ ổn định, Tierra bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển đổi sang chuỗi. Nhưng không phải chuỗi theo mô hình đại trà – mà là chuỗi premium nhận diện cao, mỗi cửa hàng đóng vai trò như một "điểm neo thương hiệu", củng cố niềm tin và nâng tầm trải nghiệm của khách hàng. Sự hiện diện tại hai vị trí trung tâm Hà Nội và TP.HCM vì thế không chỉ mang tính hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn: xây dựng những không gian trải nghiệm mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng và tạo chuẩn mực mới cho ngành.

Tierra Diamond tại 40 Phố Huế - một trong những tuyến phố đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Đội ngũ lãnh đạo Tierra nhìn nhận rằng ngành kim hoàn không phải ngành "mua một lần rồi thôi". Khách hàng quay lại nhiều lần để nâng cấp, thu đổi, hoặc bảo hành. Vì vậy, các "mặt bằng niềm tin" tại trung tâm giúp khách hàng cảm nhận sự ổn định và cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu. Đây là chiến lược nền tảng giúp Tierra định vị bản thân như một thương hiệu Việt có thể cạnh tranh sòng phẳng với chuẩn quốc tế.

Điểm đáng chú ý là dù mở chuỗi, Tierra vẫn giữ được tinh thần boutique đặc trưng. Các showroom mới không chạy theo sự hào nhoáng, mà ưu tiên tính tinh giản, ánh sáng tự nhiên và không gian mở – những yếu tố giúp khách hàng cảm nhận rõ hơn chất lượng sản phẩm và sự tinh tế trong dịch vụ. Thay vì phô trương, Tierra chọn kiến tạo một chuẩn mực trải nghiệm mới: cao cấp, riêng tư và nhất quán trên toàn hệ thống. Nhờ nền tảng công nghệ O2O (online to offline) phát triển từ sớm, khách hàng có thể bắt đầu hành trình online, trải nghiệm offline và tiếp tục dịch vụ tại bất kỳ cửa hàng nào khác mà không bị ngắt quãng thông tin. Hệ thống dữ liệu đồng nhất đảm bảo mỗi khách hàng đều được nhận diện đúng – đúng nhu cầu, đúng hành vi, đúng lịch sử tương tác.

Sự xuất hiện tại những vị trí đắt đỏ trong năm 2025 thực chất đánh dấu giai đoạn tăng tốc của Tierra. Với 15 cửa hàng hiện tại, thương hiệu đang hướng đến mục tiêu xây dựng 100 cửa hàng premium trên toàn quốc trong 5 năm tới – nhưng vẫn giữ nguyên triết lý mở rộng có kỷ luật: mỗi cửa hàng phải là một điểm chạm chiến lược, không phải một ô được "điền vào bản đồ". Tốc độ mở rộng đi cùng chuẩn mực nghiêm ngặt về thiết kế, vận hành, và trải nghiệm – thay vì hy sinh chất lượng để đổi lấy số lượng.

Nhìn tổng thể, có thể thấy hành trình "ra phố lớn" của Tierra Diamond không phải là cú bứt phá cảm tính, mà là phần tiếp theo tự nhiên của một chiến lược dài hạn. Từ boutique để xây nền móng, đến giai đoạn chuỗi để nâng tầm nhận diện, từ O2O để bảo vệ trải nghiệm nhất quán, đến những mặt bằng trung tâm để củng cố niềm tin – mọi bước đi đều kết nối chặt chẽ với nhau.

Chi nhánh thứ 15 của Tierra Diamond tại vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng

Với sự kiên định của đội ngũ lãnh đạo và tầm nhìn rõ ràng về việc xây dựng một thương hiệu kim hoàn Việt vươn tới chuẩn quốc tế, Tierra Diamond đang đi theo con đường của riêng mình: ít ồn ào nhưng chắc chắn, ít phô trương nhưng đầy bản lĩnh, và đặc biệt là đặt niềm tin của khách hàng làm trọng tâm cho mọi quyết định. Mục tiêu 100 cửa hàng premium không chỉ là tham vọng mở rộng quy mô, mà là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Tierra lựa chọn hành trình dài hạn – hành trình xây dựng một thương hiệu Việt có vị thế vững bền trong nhiều thập kỷ tới.